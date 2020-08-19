Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 августа 2020: амурчане привозят COVID-19 с курортов

Амурчане привозят заразу из Сочи. Фото: Минздрав Амурской области
Накануне в Амурской области подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, регион держит число заболевших COVID-19 на уровне, о котором губернатор Василий Орлов доложил Михаилу Мишустину – около 20 человек.
Статистика по заражению коронавирусом за сутки в Амурской области выглядит так:
Инфографика: Yandex.ru
Завозят из Сочи
Только темп прироста за последние сутки составил 0,6%. Всего же в регионе выявлено 3098 случаев новой коронавирусной инфекции. 2096 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Отмечается, что наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %.
Специалисты отмечают, что все больше амурчан стало поступать в больницы в тяжелом состоянии. В трети случаев заражение происходит в семье и близком окружении.
«Фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции среди лиц, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ (Краснодарский край г. Сочи), а также заражение при совместном отдыхе», - говорят в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.
Журналисты – домой
Во вторник, 18 августа, из Благовещенска спецбортом МЧС увезли журналистов из пула премьер-министра Михаила Мишустина. У нескольких журналистов был обнаружен коронавирус, решено было отправить домой всю группу.
Для начала журналистов изолировали в гостинице, а после доставили в аэропорт, где снабдили перчатками, масками и костюмами. Зараженных представителей СМИ доставили до аэропорта в отдельном микроавтобусе, до Москвы они летели в отдельной секции.
Напомним, о зараженных журналистах из пула Мишустина стало известно несколькими днями ранее. Представителей СМИ с COVID-19 выявили при тестировании на Камчатке. Тогда зараженных журналистов изолировали, а оставшийся пул полетел дальше.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
2096 человек выписаны из стационара с выздоровлением
50% заболевших амурчан госпитализируются с пневмонией
558 человек из числа контактных находятся на изоляции дома
9 человек остаются в изоляторах