Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 августа 2020: амурчане привозят COVID-19 с курортов

Амурчане привозят заразу из Сочи. Фото: Минздрав Амурской области

Накануне в Амурской области подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, регион держит число заболевших COVID-19 на уровне, о котором губернатор Василий Орлов доложил Михаилу Мишустину – около 20 человек.

Статистика по заражению коронавирусом за сутки в Амурской области выглядит так:

Инфографика: Yandex.ru

Завозят из Сочи

Только темп прироста за последние сутки составил 0,6%. Всего же в регионе выявлено 3098 случаев новой коронавирусной инфекции. 2096 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Отмечается, что наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %.

Специалисты отмечают, что все больше амурчан стало поступать в больницы в тяжелом состоянии. В трети случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

«Фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции среди лиц, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ (Краснодарский край г. Сочи), а также заражение при совместном отдыхе», - говорят в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Журналисты – домой

Во вторник, 18 августа, из Благовещенска спецбортом МЧС увезли журналистов из пула премьер-министра Михаила Мишустина. У нескольких журналистов был обнаружен коронавирус, решено было отправить домой всю группу.

Для начала журналистов изолировали в гостинице, а после доставили в аэропорт, где снабдили перчатками, масками и костюмами. Зараженных представителей СМИ доставили до аэропорта в отдельном микроавтобусе, до Москвы они летели в отдельной секции.

Напомним, о зараженных журналистах из пула Мишустина стало известно несколькими днями ранее. Представителей СМИ с COVID-19 выявили при тестировании на Камчатке. Тогда зараженных журналистов изолировали, а оставшийся пул полетел дальше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2096 человек выписаны из стационара с выздоровлением

50% заболевших амурчан госпитализируются с пневмонией

558 человек из числа контактных находятся на изоляции дома

9 человек остаются в изоляторах