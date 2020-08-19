Возьмите вес под контроль!

Правильное питание и нагрузки помогут обрести здоровое тело и снизить риски возникновения многих болезней

По данным экспертов, в России избыточный вес выявлен у 30-40% населения, ожирение - у 15-20%. А ведь при избыточной массе тела страдают почти все органы и системы нашего организма: сердце, суставы, органы желудочно-кишечного тракта, возрастает риск инсульта и сахарного диабета второго типа. Помогите себе, задумайтесь о правильном питании. Ведь не случайно говорят: ты - то, что ты ешь. Как выявить и как бороться с избыточным весом и ожирением, рассказала врач-эндокринолог Алина Александровна Шестак.

Риск для здоровья

Предпосылок для развития ожирения несколько. Половину из них легко назовет любой человек - это, конечно же, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание (употребление большого количества жиров и легкоусвояемых углеводов). Однако существуют и другие факторы риска:

- Во-первых, это наследственный фактор, - комментирует врач-эндокринолог Алина Шестак. - Если в семье были люди, которые страдали или страдают от ожирения, то риск развития аналогичного заболевания возрастает. Во-вторых, безусловно, влияет образ жизни. В-третьих, возможны гормональные нарушения: например, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы), синдром Иценко - Кушинга.

Соответственно, при подозрении на избыточный вес или ожирении человеку рекомендуется посетить одного из двух врачей - терапевта или эндокринолога. Самостоятельно ставить себе диагноз, садиться на диету или начинать заниматься фитнесом нельзя ни в коем случае. Сначала специалист должен обследовать пациента, определить причину избыточной массы тела или ожирения, выявить сопутствующие патологии.

- Вслепую, без обследования, никто не назовет причину избыточной массы тела или ожирения, - объясняет Алина Александровна. - Сначала нужно понять, нет ли гормональных нарушений: часто бывает, что без нормализации гормонального фона похудеть практически невозможно. Если же этот фактор исключен, то потребуется коррекция питания, физические нагрузки - например, систематическая ходьба. Иногда мы можем назначить препараты, способствующие снижению веса, но не всегда и не всем - это зависит от сопутствующих патологий, показателей анализов и обследований.

Питание с заботой о себе

В любом случае при избавлении от избыточной массы тела или ожирения важную роль играет правильно подобранное питание. Оно составляется индивидуально, в зависимости от возраста, интенсивности труда (спортсмену и офисному сотруднику требуется разное количество энергии). Однако общие принципы здорового питания сформулировать можно.

- Главное, нужно ограничить количество легко усваиваемых углеводов, то есть сладостей. Максимум можно позволить себе курагу или иные сухофрукты, но и те строго в утренние часы, - рассказывает Алина Шестак. - Второй момент: необходимо ограничить количество жиров животного происхождения, мучное. Упор нужно делать на белковую пищу: мясо, яйца.

Помимо сладостей под запретом должны оказаться сливочное масло, сметана, сливки, маргарин, готовые соусы (например, кетчуп и майонез), жирное мясо и колбасные изделия. Некоторые специалисты рекомендуют ограничить количество соли - лишняя соль ведет к задержке воды в организме и последующему увеличению веса.

- Что касается количества приемов пищи в день: если раньше придерживались пяти- или шестиразового питания, то на сегодня тактика немного меняется. Есть рекомендуется три раза в день, еще лучше - два раза, но только если для вас это комфортно. Если некомфортно, ограничивайтесь завтраком, обедом и ужином без каких либо перекусов. Также можно устраивать разгрузочные дни, - рекомендует врач-эндокринолог. - Но это мы говорим об обычном ожирении, связанном с неправильным питанием и малоподвижностью. При наличии, например, сахарного диабета рекомендации будут другими.

Движение к похудению

Так как одной из причин появления излишнего веса является малоподвижный образ жизни, чтобы привести себя в форму, потребуются физические нагрузки. Какие именно, можно определить по самочувствию.

- Пациентам с избыточной массой тела, как правило, тяжело приступать к тренировкам. Поэтому я обычно рекомендую ежедневную ходьбу в течение 40-60 минут или езду на велосипеде, если позволяет самочувствие, - этого вполне достаточно, - делится Алина Шестак.

Если опыт физических нагрузок имеется и состояние здоровья позволяет, при избыточной массе тела вполне можно пойти в спортивный или тренажерный зал, заняться бегом или плаванием. Плавание, кстати, пациентам с противопоказаниями к физическим нагрузкам рекомендуют иногда в качестве восстановительно-реабилитационных мероприятий.

Однако помните, что увеличивать активность следует постепенно. Именно поэтому на первых этапах борьбы с избыточной массой тела или ожирением рекомендуют именно ходьбу. Чтобы больше ходить, можно воспользоваться одной из хитростей. Например, выходите из автобуса на одну остановку раньше, чем нужно, а остальное расстояние преодолевайте пешком. Если живете в доме с лифтом, то постарайтесь подниматься не на нем, а по лестнице. Больше работайте по дому и саду - это ведь тоже физическая активность.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Контроль над весом - пожизненное занятие. Достижение здоровой массы тела станет только началом пути, ведь главное - удержать ее на долгие годы. Но оно того стоит, ведь здоровый вес помогает сохранить физическое, эмоциональное и психическое здоровье, увеличить продолжительность жизни и значительно повысить ее качество. Будьте здоровы!

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Когда стоит бить тревогу

Индекс Кетле (он же - индекс массы тела) - один из главных показателей избыточного веса и ожирения, на который опираются врачи. Формула его достаточно проста, воспользоваться ею может любой человек:

ИК (кг/м2) = ВЕС (кг) : РОСТ (м) 2

Получившееся число позволяет примерно определить, есть ли у вас дефицит или избыток массы тела, или даже ожирение. В этом поможет следующая таблица:

Другой показатель, при помощи которого можно понять, что пора задуматься о собственном здоровье – это объем талии. Нормой считается объём талии: для мужчин – 94 см, для женщин – 80 см.

Серьезный повод задуматься о своем здоровье

Объём талии > 80 см у женщин

Объём талии > 102 см у мужчин

Также можно опираться на индекс «талия/бедро» - отношение окружности талии к окружности бедер. Здесь опасными считаются следующие показатели:

ВАЖНО! Не существует универсального признака избыточной массы тела, но если большинство из перечисленных показателей предполагают наличие лишнего веса и появились проблемы со здоровьем, то необходимо худеть.

ПРОФИЛАКТИКА - ШАГ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ!

«Фактор здоровья» в «Комсомольской правде»

Мы продолжаем начатую в прошлом году серию публикаций о том, как позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Совместно с министерством здравоохранения Амурской области и Амурским областным центром медицинской профилактики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» мы расскажем читателям, как уберечься от неприятностей и сохранить здоровье на долгие годы!