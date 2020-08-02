Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 августа 2020: амурчане заражаются COVID-19 в салонах красоты

В салонах красоты сложнее всего думать о мерах профилактики. Фото: www.pexels.com

В Амурской области вновь зарегистрировали 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С нарастающим итогом в регионе подтверждено 3118 заболевших COVID-19, причем 2115 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Так, накануне, больше всего зараженных – 6 человек – выявили в Благовещенске. Еще пятеро заболели в Октябрьском районе: в селах Короли и Екатеринославке. Трое заболевших были выявлены в Чигирях и двое в Свободном. По одному случаю заражения коронавирусом зарегистрировали в Белогорске, Прогрессе, в Михайловском и Ивановском районах.

По данным Роспотребнадзора по Амурской области, темп прироста за последние сутки – 0,6%. Показатель заболеваемости – 394,66 на 100 тысяч населения.

Зараза из салона

В Амурской области на протяжении нескольких дней говорят об увеличении доли случаев с тяжелым течением заболевания. У большинства зараженных развивается пневмония. По результатам проведённых эпидемиологических расследований, в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

Инфографика: Yandex.ru

Ранее специалисты уже говорили, что коронавирус привозят амурчане с курортов, например, из Сочи. Также происходит заражение на совместном отдыхе.

«Отмечается регистрация случаев инфицирования при посещении салонов красоты, а также косметологических салонов. Настоятельно рекомендуем выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции», - напомнили в Роспотребнадзоре.

Люди заражаются и в автобусах из-за несоблюдения правил профилактики COVID-19: амурчане попросту не носят маски или спускают ее на подбородок.

Выявляются случаи заноса инфекции в дошкольные образовательные учреждения.

- В этой связи обращаем внимание родителей на недопустимость отправления детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний. Руководителям дошкольных образовательных учреждений необходимо неукоснительно соблюдать требования по предупреждению COVID-19, - напомнили в управлении.

На страже закона

Прокуратура защитила права медиков, которым были положены стимулирующие выплаты в период коронавирусной инфекции. Без денег остались 10 человек, а общая сумма превысила 500 тысяч рублей.

Было внесено представление на имя исполняющего обязанности главного врача Тамбовской больницы.

- После проверки нарушения были устранения, а медикам начислены стимулирующие выплаты, - резюмировали в прокуратуре.

ЦИФРА

1,3 – коэффициент распространения коронавируса в Амурской области