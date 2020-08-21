Амурчан приглашают на День Государственного флага России

Благовещенцам подготовили обширную программу. Фото: администрация Благовещенска

В субботу, 22 августа, Приамурье отметит День Государственного флага РФ. К этой дате учреждения культуры подготовили многочисленные мероприятия, концерты и мастер-классы.

На набережной Амура прозвучат праздничные радиоконцерты, а в районе ротонды будет организована фотозона с российским триколором.

Целую серию интересных мероприятий организуют благовещенские библиотеки. Будут и фотоквест «Флаг Родины моей» на открытой площадке, и историческая игра «Я - кусочек России», и познавательный час для детей, где им расскажут о государственной символике.

Любители мастерить что-нибудь своими руками могут присоединиться к мастер-классам от Дома ремесел на их страничке в инстаграме. Мастера покажут, как сделать праздничную открытку в технике скрапбукинг.

Концертные площадки будут не только на набережной и в Горпарке, но и на площади Общественно-культурного центра и в парке Дружбы.

«Комсомолка» публикует программу праздника:

В течение дня - радиоконцерт ко Дню Государственного флага РФ с композициями, посвященными России, стране, флагу. Набережная реки Амур (0+)

18:00 - 20:00 – фотозона на набережной реки Амур (район ротонды) (0+)

В течение дня - онлайн-концерт артистов Городского Дома культуры «Под флагом единым, под флагом России», площадка возле ГДК (6+)

10.00 - мастер-классы по изобразительному искусству, подвижные игры на свежем воздухе: занятие творческой смены «АРТ.Чеховка». Городской парк (6+)

11.00 - фотоквест «Флаг Родины моей», Тематическая квест-игра для детей и молодежи. Библиотека им. А. П. Чехова (12+)

11.00 - историческая игра «Я - кусочек России!». Библиотека им. Б. Машука. Беседа о происхождении и особенностях праздника, викторина (12+)

12.00 - познавательный час «Государственная символика». Библиотека «Центральная». Знакомство с государственной символикой и историей флага, мастер-класс (6+)

12.00 - 20.00 - выступления творческих коллективов города в Горпарке с периодичностью в один час. В перерыве между номерами будут звучать песни на патриотическую тематику (0+)

Мероприятия проходят весь день. Фото: администрация Благовещенска

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Много книг

Любителям истории и книг стоит посетить две выставки, которые пройдут с 19 по 27 августа в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

Первая выставка «Поле вечности, доблести, славы» из цикла «Дорогами Великой Победы» посвящена памятной дате - дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Издания, которые представлены на выставке, освещают ход одного из решающих сражений Великой Отечественной войны, повествуют об известных и неизвестных героях битвы.

На выставке будут представлены аналитические, документальные и художественные книги. (12+)

Вторая выставка - «К мечте на алых парусах», приурочена к 140-летию со дня рождения писателя Александра Грина. Не у всех есть возможность побывать в феодосийском Доме-музее А. Грина, но посетить выставку в библиотеке и ознакомиться с очерком-путеводителем «Дом Грина» Н. Тарасенко сможет любой благовещенец.

Кроме того, в честь дня рождения творца библиотека искусств приглашает любителей творчества писателя на видеообзор «140 лет со дня рождения Александра Грина». Пришедшие смогут также ознакомиться с экранизациями его книг. (12+)

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ

«Талисманы Китая»

20 августа благовещенцы смогут посетить познавательный час «Талисманы Китая». Там расскажут о таинственных оберегах Поднебесной (6+).

10.00, Центральная библиотека, ул. Красноармейская, 128

От цирюльника до барбера

21 августа пройдёт беседа с владельцем барбершопа. Видеообзор профессий поможет узнать об особенностях этой работы и пути «от цирюльни до барбершопа» (12+).

11.00, библиотека им. А. П. Чехова, ул. Комсомольская, 3

Любителям аниме

22 августа горожан приглашают на познавательный час «Аниме», где желающие узнают об особенностях японской мультипликации и смогут поучаствовать в тематическом мастер-классе (6+).

10.00, Центральная библиотека, ул. Красноармейская, 128

КОНЬКИ ЛЕТОМ

Ледовая арена открывает свои двери желающим встать на коньки! В честь этого 20 августа вход на массовые катания будет бесплатным.

Расписание катаний в этот день:

18.30 - 19.15

20.45 - 21.30

Также объявлены скидки на абонементы. (6+)