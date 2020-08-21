Новый импульс: Тындинский район получил современную спортивную площадку

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

Ее появление это еще один этап реализации программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», еще один «кирпичик» в выполнении приамурским правительством поручения президента России Владимира Путина увеличить к 2024 году число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55%.

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

Поселок Первомайский по праву заслужил новый современный объект. Здесь проживают кандидаты в мастера спорта, регулярно участвующие в региональных соревнованиях и фестивалях «Готов к труду и обороне». Есть там и чемпионы Амурской области соревнований ГТО.

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

- Такая площадка у нас пока единственная. Расположение ее не случайно – Первомайский это действительно спортивный поселок! Объект современный, есть все, что нужно: тренажеры, баскетбольное кольцо, теннисный стол… Расположен очень удачно – практически в центре поселка. Его сразу же облюбовали и местные спортсмены, и те, кто просто ведет здоровый образ жизни, и ребятня – они, мне кажется, до позднего вечера на этой площадке! – поделилась специалист по тестированию в области физической культуры и спорта Ольга Иванищенко.

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

Открытие площадки стало настоящим подарком местным жителям на День физкультурника, 8 августа.

Стоит отметить, что до конца текущего года запланировано оснащение спортивно-технологическом оборудованием четырех площадок для муниципальных центров тестирования ГТО. Помимо Первомайского, речь идет об объектах Райчихинска, Сковородина Тындинского района, а также Новокиевского Увала Мазановского района. Все работы обойдутся в 13,3 млн рублей. Кроме того, в недалеких планах – с 2021 по 2023 годы – оборудование еще по три таких объекта ежегодно. Таким образом занятия спортом на современных снарядах будут доступны для жителей и отдаленных районов Приамурья.

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

По словам главы Амурской области Василия Орлова, формирование у амурчан привычки к здоровому образу – одна из важнейших задач, стоящих перед властями области.

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

- Мы стремимся сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов. Так областное правительство выполняет поручение президента Владимира Путина об увеличении числа граждан, которые занимаются спортом регулярно, - подчеркнул губернатор.

Фото предоставлено Ольгой Иванищенко

Отметим, что жителям Приамурья доступны свыше 40 региональных спортивных федераций и более 90 видов спорта, которыми уже занимаются порядка 230 тысяч амурских спортсменов.