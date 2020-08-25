Ким Чен Ир дал «живое» интервью журналистке из России

Встреча с Владимиром Путиным запомнилась Ким Чен Иру

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (1942 – 2011) был человеком очень общительным и всегда вёл беседу со светлой улыбкой на лице и изъяснялся доступными словами.

21 августа 2002 года лидер КНДР посетил детский оздоровительный лагерь «Космос» на островке Шарголь, который располагался на реке в Комсомольске-на-Амуре.

После визита в лагерь он возвращался на экскурсионном судне. В честь высокопоставленного гостя на пароходе устроили приём, на котором в числе присутствующих была журналистка Ольга Мальцева. Она в феврале того же года побывала в составе российской делегации, во главе с полпредом Президента в Дальневосточном федеральном округе, в Пхеньяне. Тогда ей посчастливилось провести интервью с Ким Чен Иром, который как раз приехал в гостиничный комплекс, где остановилась российская делегация.

- Скажите, пожалуйста, кто для Вас самый дорогой, близкий человек на свете? – спросила тогда Ольга Мальцева.

- Моя мать, - отвечал Ким Чен Ир. – Она ушла из жизни, когда я был малолетним мальчиком. Моя мать была революционеркой. Желала, чтобы все дела у сына пошли на лад… Я многим ей обязан.

- Что больше всего Вам запомнилось о днях пребывания в России?

- Это, я бы сказал, встреча с Президентом России Владимиром Путиным. И ещё – любезность россиян. В блеске их глаз я мог читать симпатию – это мне понравилось…

Автор книги «Вальс с Ким Чен Иром» Ольга Мальцева. Фото: Primamedia.ru

Такая необычная беседа дала возможность российской журналистке снова увидеться с лидером КНДР и вновь пообщаться.

- Что вы хотите у меня спросить на этот раз? – с теплотой в голосе Ким Чен Ир обратился к Ольге Мальцевой. – Взяли книжечку и авторучку? С ними присаживайтесь здесь, пожалуйста.

- Будьте добры, какова цель Вашего визита на Дальний Восток? – задала первый вопрос журналистка.

- Россия и КНДР имеют давние дружественные отношения. Они, я бы сказал, значительно укрепились после встреч лидеров обеих стран в июле 2000 года в Пхеньяне и в августе 2001 в Москве, - отвечал Ким Чен Ир. – Дружба с Россией не просто восстановилась, а начала развиваться с новым импульсом. Теперь нам важно установить связи на взаимовыгодной основе. Наиболее реально – налаживать отношения в сфере экономического и культурного сотрудничества между Дальним Востоком и КНДР. Вот что представляет собой базис для более значимого осуществления будущего сотрудничества.

- Почему вы путешествуете не самолётом, а поездом? – продолжала беседу Ольга Мальцева.

- О чём же я смогу узнать, летая на самолёте?! – удивился Ким Чен Ир. – Ни о чём! Так я мог бы встретиться только с политиками. А мне хотелось увидеть всё своими глазами - что в России хорошо, а что плохо…

- Каково Ваше первое впечатление о Дальнем Востоке?

- Мне нравится добрая душа россиян, их стремление показать мне всё, что слаженно, - отметил лидер КНДР, говоря, что рад непосредственно всё видеть сам. – Я встречаюсь с любезными людьми, с открытым характером, с теми, кто хочет обменяться своим опытом работы.

Так, на банкете, в тёплой обстановке, проходило интервью простой журналистки и главы зарубежного государства. Он, считая отношения с людьми из другой страны не просто дипломатическими, а человеческими, общался с ними просто и без всякой отчуждённости. Такие личностные качества Ким Чен Ира произвели большое впечатление на всех, кто присутствовал на приёме и был свидетелем этой непринуждённой беседы.