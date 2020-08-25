Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 августа 2020: коэффициент распространения COVID-19 составил 0,9%

В Благовещенске ситуация с коронавирусом остается сложной. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области было выявлено 19 новых подтверждённых случаев коронавируса. В итоге в регионе уже подтверждено 3204 случаев заболевания, свыше 2100 человек выздоровели и были выписаны.

По данным Управления Роспотребнадзора Амурской области, с начала года 48 пациентов с коронавирусом скончались.

Топ по заболеванию

Впереди всех по заболеванию Благовещенск, где коронавирус выявили у 1447 человек. В Свободном заболели COVID-19 свыше 600 жителей. Кроме этого, в Благовещенском районе заболели 134 человека, а в Свободненском – 19 человек.

Меньше всего зараженных коронавирусом специалисты обнаружили в Селемджинском районе – 7 человек. В Архаринском районе диагноз подтвердили у пяти человек, один человек заболел в Зейском районе.

Помимо этого, в Благовещенске 270 человек находятся под наблюдением из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Еще 115 человек под подозрением в Константиновском районе.

В изоляции

До сих пор амурчане, побывавшие в контакте с зараженными коронавирусом, отправляются на изоляцию. По месту жительства изолированы 616 человек, никого не осталось в изоляторах и обсерваторе.

Всего же в Амурской области проведено свыше 217 тысяч исследований на коронавирус. Только за последние сутки проведено свыше 100 тестов. Показатель тестирования – 220,4 на 100 тысяч населения.

КСТАТИ

В этом году вакцинация амурчан пройдет с соблюдением особых санитарных мер. Связано это с распространением коронавируса. Так, медперсонал поликлиник будет следить за тем, чтобы в коридорах не скапливался народ, а также был соблюден масочный режим и социальная дистанция.