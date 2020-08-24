Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 августа 2020: Благовещенск бьет показатели по заболеваемости

Власти призвали амурчан соблюдать масочный режим. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области зарегистрировали еще 17 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в регионе 3189 человек заболели COVID-19. К слову, из этого числа 2178 пациентов уже выписаны из стационара с выздоровлением.

На прошлой неделе Роспотребнадзор признал осложнение обстановки в Благовещенске, где люди в торговых центрах перестали соблюдать масочный режим. Губернатор Василий Орлов распорядился ужесточить контроль над этим.

ОРВИ не дремлет

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции о эпидситуации на территории Приамурья выяснилось, что растет число зараженных ОРВИ. Причем показатель вырос уже на 21%.

Больше всего пациентов с признаками ОРВИ на 14 административных территориях, в числе которых Благовещенск, Благовещенский район, города Тында и Свободный. Среди заболевших превалируют дети в возрасте от 3 до 6 лет. А на Благовещенск пришлось 72% от заболевших детей в целом по области. Продолжается рост заболеваемости среди взрослого населения с превышением эпидемического порога в 2 раза.

- Я делаю на этом акцент в связи с тем, что возможно сочетанное течение респираторной и коронавирусной инфекций. Это может привести к утяжелению ситуации, - пояснила Ольга Курганова, глава управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Маски прочь?

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировали 130 случаев коронавирусной инфекции. Прирост относительно прошлой недели 6%, подсчитали специалисты.

- К сожалению, несмотря на то, что попытались выйти на коэффициент распространения 0,8 и на 2-й этап снятия ограничений, динамики к снижению заболеваемости COVID-2019 не прослеживается, а отмечается увеличение коэффициента распространения до 1,2, - отметила главный санитарный врач области.

В целом отмечалась неустойчивая динамика заболеваемости с тенденцией к росту в Благовещенске, Благовещенском районе, Свободном. В областном центре коэффициент распространения инфекции вырос с 0,8 15 августа до 1,7 на 20 августа и в среднем Rt составляет 1,2.

- Это говорит о продолжающемся в Благовещенске эпидемическом процессе. Обусловлено это ещё и тем обстоятельством, что в город Благовещенск идёт массовый приток жителей области для личных целей, подготовки детей к школе. К сожалению, мы фиксируем факты пренебрежения масочным режимом в торговых центрах. Поэтому, прежде всего, нужно сосредоточить все усилия на безусловном выполнении масочного режима. Предлагаем продолжить жёсткое выполнение всех профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые на территории области введены, - сказала Ольга Курганова.

Губернатор Василий Орлов призвал мэрию Благовещенска организовать работу в период увеличения посетителей в торговых центрах. Сейчас многие приезжают в областной центр для закупки школьных принадлежностей.

- Должно быть неукоснительное исполнение требований масочного режима. Нельзя допустить разнесение инфекции из города по области. Должен быть контроль. Обратите внимание, - подчеркнул Василий Орлов.

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