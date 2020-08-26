Россиянам с детьми к 1 сентября предлагают выплачивать по 10 тысяч

Расходы на сборы первоклассника к школе могут достигать 20 тысяч рублей. Фото: pexels.com

Представители Совета Федерации Иван Абрамов, Сергей Леонов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с группой депутатов фракции ЛДПР разработали законопроект, согласного которому родителям школьников будут выплачивать по десять тысяч рублей к началу нового учебного года на каждого обучающегося ребенка. Документ направлен в правительство РФ.

По информации авторов законопроекта, расходы на сборы первоклассника к школе могут достигать 20 тысяч рублей. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции финансовое положение российских семей ухудшилось, и им требуется материальная поддержка.

Сенатор Иван Абрамов, комментируя инициативу, указал на необходимость использования принципа прямой поддержки семей:

- В стране за последние 30 лет было уже пять финансово-экономических кризисов. При этом людям никогда не помогали напрямую. Я считаю, что семьям и отдельным гражданам необходима именно прямая поддержка. Но вместо такой непосредственной помощи государство из средств бюджета постоянно помогало крупнейшим предприятиям, отраслям, банковской сфере. Так, во время кризиса 2014 года банкирам было выделено 1,5 трлн рублей из государственных средств. Но это ли нужно обычным семьям? Считаю, что нужно пересмотреть саму методику поддержки и переходить на оказание прямой помощи гражданам. У нас более 16 млн школьников в стране, и будет правильным помочь родителям подготовить их детей к школе, чтобы была возможность приобрести необходимые вещи, принадлежности. Правительству нужно, наконец, повернуться лицом к простому народу.

Напомним, что в качестве дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, во время карантина летом текущего года выплачивали по 10 тысяч рублей. Но авторы законопроекта считают, что аналогичные меры поддержки должны оказываться на постоянной основе, а не только при введении режима повышенной готовности и карантина.

Иван Абрамов понимает, как российским семьям накладно собирать ребенка в школу. Фото: instagram.com/ivanabramov2012/

«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка к началу учебного года», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа подчёркивают, что также необходимо предусмотреть ежегодную индексацию выплаты и поясняют, что на получение финансовой помощи от государства могут рассчитывать школьники с гражданством РФ. Если законопроект примут, он вступит в силу с первого января 2021 года. Пока же документ направлен в правительство России для получения отзыва.

- Что же касается источника финансирования, для этого можно использовать не только средства федерального бюджета, но и, в том числе, средства Фонда национального благосостояния, куда поступают доходы от реализации энергоресурсов и размер которого в текущем году достиг 12 трлн рублей, - отметил Иван Абрамов. - Эти средства получены от продажи энергоресурсов, они являются народными, поэтому логично, что для оказания поддержки гражданам источником финансирования может быть Фонд национального благосостояния.