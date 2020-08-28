Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 августа 2020: за сутки 24 амурчанина заразились COVID-19

Темп прироста за последние сутки – 0,7%. Фото: www.pexels.com

В Амурской области специалисты накануне зарегистрировали 24 новых пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Число зараженных прибавилось значительно в областном центре.

В Благовещенске сразу 19 человек заболели коронавирусом. По одному жителю заразились в Белогорске, Прогрессе, Свободном, Екатеринославке. Выявлен пациент с коронавирусом в Свободненском районе – в поселке Юхта.

Таким образом, на 27 августа с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3247 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 0,7%. Показатель заболеваемости – 414,41 на 100 тысяч населения.

У половины заболевших коронавирусом выявили пневмонию, у 41,7% жителей – ОРВИ. Еще 7,7% амурчан болеют бессимптомно. А почти четверть зараженных приходится на возрастную группу 30-49 лет.

Инфографика: Yandex.ru

К настоящему моменту 2249 человек выписаны из стационара с выздоровлением. В списке жертв пандемии 48 амурчан, больше половины из которых люди старше 65 лет.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, на 27 августа проведено 223 тыяч исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

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