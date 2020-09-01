Как не навредить питомцу своей любовью

Ежедневно ветклиники посещают десятки человек со своими питомцами. Фото: Татьяна РЯБОВА

Любой владелец кота или собаки хочет, чтобы его питомец был здоров и жил долго. Но зачастую сами хозяева вредят своему любимцу. В честь Дня ветеринарного работника, который отмечается 31 августа, «Комсомолка» пообщалась с ветеринарными врачами и узнала, как обезопасить питомца от болезни и чем его кормить.

Животное - не мусорка!

Ежедневно ветклиники посещают десятки человек со своими питомцами. Кто-то приходит на плановый осмотр или вакцинацию, а кто-то по более серьезным поводам.

«Мы же всего кусочек!», «От одного раза ничего не будет», «Что сами едим, то и ему даем» - говорят так и сердобольные хозяева, которые не могут смотреть на жалобные глаза песика или котика, и безответственные люди, считающие, что питомцу и объедки со стола для еды сгодятся. Все эти фразы могут довести любого ветеринара до нервного тика.

Как рассказали в одной из благовещенских ветлечебниц, животные с проблемами желудочно-кишечного тракта, а также аллергией и дерматитом - частые посетители клиник и веткабинетов. Почти всегда причиной становится неправильное питание.

- Спрашиваешь - чем кормите? Отвечают - кормом. Уточняешь - чем еще? И тут начинается… - рассказывают специалисты. - Вчера кусочек сыра, позавчера - колбаса (невесть из чего сделанная), а на прошлой неделе ребенок собачку баклажанами угостил, жареными. Кто во что горазд. Конфеты, сосиски, салаты. Благо алкоголь не наливают. И то не уверен, может просто не попадались такие еще. И каждый раз говоришь: нельзя это животным. Гораздо легче запомнить то, что можно, и зарубить себе на носу - остальное нельзя! Но многие же приходят во второй, в третий раз с теми же проблемами.

Ветеринары объясняют, что лучшим вариантом будет корм, который уже сбалансирован. Конечно, хватать первый попавшийся мешок не стоит. Необходимо внимательно изучить состав и, конечно, учесть особенности своего питомца.

Как правило, корма разделяют по возрасту (для щенков или котят, для взрослых животных и для стареющих), по здоровью (есть отдельное питание для животных, страдающих какими-либо заболеваниями) и, если говорить о собаках, по размеру (для крупных собак гранулы корма будут гораздо больше, чем для маленьких).

Также стоит знать, что продукты в составе стоят в определенной последовательности. Согласно ГОСТу, перечень компонентов указывается в порядке уменьшения по содержанию, и изменить такой порядок нельзя. Желательно, чтобы на первом месте в составе было мясо. Хозяева должны обратить внимание и на «вредности»: нет ли в корме сахара, красителей и консервантов.

Для тех, кто кормам не доверяет, есть другой вариант: в народе - натуралка. Но ветеринары предупреждают: домашний любимец - это «не помойка», в миску нельзя сливать все, что люди не доели за обедом. Лучше всего давать животным кашу с нежирным мясом (куриные грудки и постную говядину). Из круп предпочтительнее гречка и рис, которые хорошо усваиваются в организмах собак и кошек. Но при таком питании может потребоваться дополнительно давать витамины.

Необычное поведение животного - один из признаков того, что надо обратиться к врачу. Фото: Татьяна РЯБОВА

НА ЗАМЕТКУ

А как же вкусняшки?

В зоомагазинах можно увидеть большое количество лакомств для домашних питомцев. Многие считают, что они гораздо безопаснее, чем приготовленные дома. Однако с ними тоже следует быть осторожными.

Во-первых, не все лакомства имеют хороший состав. Как и с кормом, нужно внимательно смотреть состав и проверять, нет ли там запрещенных для вашего любимца ингредиентов.

Во-вторых, есть опасность купить испорченный продукт.

- Летом, когда жарко, особенно высок риск взять испорченные лакомства, - отмечает Вероника, работник ветклиники. - Причин может быть много: неправильное хранение, повреждение упаковки во время транспортировки… При покупке такого угощения всегда обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки, цвет и запах. Хранить дома лакомства желательно в холодильнике.

Одна из самых распространенных болезней у кошек - калицивироз. Фото: из архива КП - Благовещенск

На прививку становись!

Нередко животные страдают и инфекционными заболеваниями. Любое из них может стать смертельным.

Одна из самых распространенных болезней у кошек - калицивироз. Вирусное заболевание очень заразно, оно поражает преимущественно дыхательную систему и может привести к пневмонии и даже гибели. Особенно опасно, если заразу подхватит котенок или ослабленное, пожилое животное, в таких ситуациях даже при своевременном обращении к врачу и верном лечении в половине случаев животные не справляются с нагрузкой на организм и погибают.

Симптомы:

- питомец ведет себя так, будто чем-то подавился, осторожно пережевывает пищу и постоянно откашливается;

- лихорадка с повышением температуры тела до 40,5°C;

- выделения из носа и глаз, вначале прозрачные, затем серозные, повышенное слюноотделение;

- появление язвочек на носу, языке, губах и небе.

Частое вирусное заболевание у собак - чума плотоядных, которую также называют «чумкой». Питомец может заболеть не только при контакте с больной собакой, но и через владельца или различные предметы обихода (обувь, одежду, игрушки), а также аэрогенным путем.

Симптомы:

- лихорадка;

- воспаление слизистых оболочек глаз, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта;

- дегенеративные изменениями в печени, почках, головном и спинном мозге.

В случае если хозяин кошки или собаки наблюдает у своего питомца какое-то проявление заболевания, нужно немедленно обращаться в ветеринарную клинику.

- Лучшей профилактикой таких заболеваний, как у кошек, так и у собак, является вакцинация. Многие считают, что кошек, которые не выходят из дома, прививать не надо, но это заблуждение, так как болезнь может принести человек на своей обуви, - отмечает ветеринар Ольга Миколёва. - Конечно, вакцинация не является стопроцентной защитой, но она сокращает риски подхватить заразу, а в случае заражения способствует более легкому течению болезни.

КСТАТИ

Правила вакцинации

Обычно вакцинация начинается с двухмесячного возраста. Вторая прививка ставится через три-четыре недели после первой. Далее животное прививается раз в год в течение всей жизни.

За 10-14 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию (обработку от гельминтов). Для этих целей существуют специальные суспензии и таблетки. В случае необходимости подобрать соответствующий препарат поможет ветеринарный врач или работник ветаптеки. Если через два-три дня после обработки от паразитов в продуктах жизнедеятельности питомца нет признаков гельминтов, значит, можно смело отправляться на вакцинацию.

Если обнаружились паразиты, необходимо сначала пролечить любимца и только потом прививать. В целом дегельминтизацию следует проводить регулярно (один раз в три месяца), особенно если животное часто гуляет на улице.

Хозяевам щенков, а также котят, с которыми планируют гулять на улице, нужно помнить, что после второй прививки следует недельный карантин, во время которого гулять с четвероногим другом еще нельзя.

ВАЖНО!

10 признаков того, что нужно обратиться к ветеринару

1. Отказ животного от еды или воды.

2. Необычное поведение (ранее общительный и ласковый питомец пытается спрятаться или проявляет внезапную агрессию).

3. Частые позывы в туалет.

4. Чрезмерное вылизывание.

5. Изменение состояния глаз (покраснение, выделения и др.).

6. Необычно долгий сон, постоянная сонливость.

7. Изменение цвета шерсти или чрезмерная линька.

8. Изменение цвета десен.

9. Чрезмерная жажда.

10. Неотрывное смотрение в угол или стену.