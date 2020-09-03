Как амурский режиссер «сделал» профессионалов в Москве и снял свою полнометражку в Благовещенске

Режиссерского образования у амурчанина нет, диплом у Сергея - инженера-проектировщика Фото: Личный архив героя публикации

Амурской области кино совсем не чуждо, здесь родился известный режиссер Леонид Гайдай, здесь проходит ежегодный фестиваль кино и театра «Амурская осень», и здесь же есть и свои, пока малоизвестные, но очень талантливые актеры и режиссеры. В преддверии праздника «Комсомолка» решила поговорить с амурским режиссером Сергеем Храмых - о кино и съемках.

С камеры на кнопочном мобильнике

Сергей начал снимать давно - еще в школе, когда только появились первые телефоны с видеокамерами. Решил с одноклассниками, что будут снимать постановочные ролики. Потом у кого-то обнаружилась пленочная камера - такая, с маленькими кассетами внутри. На нее и начались съемки первых короткометражек.

Кстати, режиссерского образования у амурчанина нет. Диплом у Сергея - инженера-проектировщика, что и является его основной деятельностью. Учился он быть режиссером сам: где-то разбирался в своих ошибках самостоятельно, где-то подсматривал в интернете. И тут сразу же возникает вопрос: раз начал снимать еще в школе, то почему не пошел на режиссуру?

- Тогда об этом еще не задумывался так серьезно, а когда понял, то было поздно. К тому же я вряд ли прошел бы на бюджет, и не был уверен в том, что потяну обучение платно, - рассказывает Сергей.

Сейчас съемки для него - это хобби, которым он занимается в свободное от работы время.

Режиссерского образования у амурчанина нет, диплом у Сергея - инженера-проектировщика Фото: Личный архив героя публикации

Шестилетняя история

Свой первый и пока единственный полнометражный фильм «Кто есть кто? Или ограбление по…», вышедший в прокат в столице Приамурья два года назад, Сергей снимал целых шесть лет.

- Почему так долго? Было много препятствий: к примеру, актеры - такие же люди, как и я, на съемки приходили в свободное от работы время. Вот и приходилось под всех подстраиваться. Потом актеры начали переезжать в другие города, и тогда я ждал их отпуска, чтобы они вернулись и продолжили сниматься, - рассказывает Сергей.

Были и те, кто уходил в армию. Среди них и наш герой. Написал полсценария за год, отдал долг Родине, вернулся, дописал сюжет и продолжил съемки. И если для режиссера перерыв в год - это только перерыв, то с актерами было сложнее.

- Некоторые менялись внешне. И получалось так, что полфильма герой худой, а потом резко поправился. И это бросалось в глаза, - поясняет Сергей.

В итоге только на одну съемку ушло почти четыре года. Остальные два - на постпродакшн: это и монтаж, и озвучка, и цветокоррекция. Потом волокита с документами - чтобы фильм разрешили пустить в прокат. А для этого нужна своя музыка (возможности купить чью-то не было) - и тут другая проблема: поиск композитора. Да не любого, а того, кто смог бы работать «за идею». Еще полгода ушло на написание музыки, но поиск прошел не зря: композитор в команде с Сергеем работает по сей день.

В полнометражке было задействовано около ста человек. Среди них и известные в Благовещенске люди: Макс Радман, Владас Дедонис, Игорь Булатов. Последнего, кстати, пришлось долго уговаривать - все не хотел «вписываться в эту аферу». Но, как говорит Сергей, сейчас Игорь готов на любую авантюру.

Если перед ребятами вставал финансовый вопрос, то решали его сообща: копили, складывались.

- Это моя самая трудоемкая картина. Она запомнилась тем, что мы с командой на любительском уровне прошли путь от съемок до проката. И несмотря на то, что особо денег мы не собрали, это того стоило. Вообще я все свои работы люблю, просто понимаю, что есть сильные, а есть слабые. Бывает, нахожу юношеские картины - смотрю и смеюсь, вспоминая былое.

Свой первый и пока единственный полнометражный фильм Сергей снимал целых шесть лет Фото: Личный архив героя публикации

Внимание со стороны

От звезд эстрады Сергей пока обратной связи на свои творения не получал. Но обратил на него внимание детский писатель Сергей Георгиев - по его рассказу режиссером был снят фильм «Здравствуй, малыш!», который показали в рамках «Амурской осени» в 2014 году.

- Спустя несколько дней после презентации Сергей написал мне на почту поздравления. Где-то нашел мои контакты. Позже, когда мы ездили с этой картиной на фестиваль в Москву, он провел мне экскурсию по городу. Кстати, Сергей отметил, что моя картина оказалась лучшей среди остальных, снятых по этому рассказу, - отмечает режиссер.

«Зимняя резина», или Пустая шиномонтажка

Как правило, идеи для съемок приходят спонтанно - в зависимости от того, что есть у Сергея и его команды. Так получилось и с фильмом «Зимняя резина», победившем в основном конкурсе на Дальневосточном фестивале игрового любительского кино.

- Объявили местный конкурс, раздали сценарии, по которым надо за два дня снять новогодний фильм. И мне присланный сюжет не понравился. Я уговорил организаторов, чтобы разрешили написать историю самому, но по условиям. Начал исходить из того, что есть под рукой: возможности, локации, реквизиты, актеры. На тот момент у друга пустовала шиномонтажка. Я решил, что это прикольно. Раз есть сервис, значит, действующие лица - его работники. Пусть к ним приедет Дед Мороз, которому нужно «переобуться», - рассказывает об идее Храмых.

Вот так всегда и получается - собираются друзья за чашечкой кофе и начинают думать. Они же и актеры, с которыми тоже порой бывает непросто.

- Это не звездная болезнь, а просто вредность, характер у них такой. Но все удавалось решать мирно. Кто-то просто очень занятой, и без него съемки попросту срывались. Приходилось обзванивать по 30 человек и сообщать о переносе, а это занимало по несколько часов, - рассказывает герой.

Кстати, «Зимняя резина» - не единственная победа Сергея. Из самых значительных герой также выделяет съемки полнометражки и победу на конкурсе профессионалов «Фестиваль фестивалей» в Москве с картиной «Здравствуй, малыш!» в номинации «короткометражный фильм».

От звезд эстрады Сергей пока обратной связи на свои творения не получал Фото: Личный архив героя публикации

О команде

В команде Сергея постоянных два-три человека - те, кто помогает ему с сюжетом и съемками. Большую часть Храмых все равно берет на себя. Остальные ребята - приходящие, которые не всегда, но готовы принять участие в картине.

Так, к примеру, Сергей хорошо работает с бывшим коллегой, а теперь и другом Андреем Молевым, который помогает ему во всем - и снять, и сценарий написать, и в кадр встать. К слову, именно Андрею принадлежит концовка «Зимней резины».

Гримеров и костюмеров среди ребят тоже нет - одежду покупают сами, а грим был нужен лишь в полном метре. В коротких фильмах без него стараются обходиться.

О стереотипах и тиктокерах

Чаще всего сейчас слышишь: «Фильм не удался, потому что снимали русские». С этим наш герой согласен, но частично.

- В последнее время у нас есть два вида кино: то, в которое вкладывают деньги на рекламу, и то, которое остается без такой поддержки. Как раз-таки первый вид плохим и выходит, но его смотрят из-за большой рекламной кампании. А о втором виде люди просто не знают, вот и не идут, - считает Сергей.

Еще один минус современного кинематографа в том, что сейчас время так называемого «продюсерского кино» - когда за все отвечает продюсер, а у режиссера нет возможности вставить слово. Он просто выполняет заказ и все.

Но молодежь такие тонкости мало волнуют, и они идут снимать в ТикТок веселые, короткие видео. И если многим из старшего поколения это не нравится, то Сергей полностью ребят поддерживает.

- Мир не стоит на месте, вот, появилось новое течение. Сейчас для некоторых это хороший заработок. Когда на любимом деле люди могут зарабатывать, это хорошо. Сейчас же идет тренд на блогинг, вайны и прочее. Потом этих блогеров приглашают в кино. К примеру, Евгений Кулик - он начинал с вайнов, а теперь - главный герой любой комедии. Главное - продолжать работать и не сдаваться, - говорит Сергей.

Как правило, идеи для съемок приходят спонтанно Фото: Личный архив героя публикации

ЗНАЙ НАШИХ!

Среди достижений Сергея Храмых такие, как:

- зарегистрировал и выпустил в официальный прокат полнометражный фильм в 2018 году. В Благовещенске его показывали в кинотеатрах неделю.

- В 2014 году на «Фестивале фестивалей» в Москве занял первое место с фильмом «Здравствуй, малыш!» в номинации «короткометражный фильм». Это была битва профессионалов.

- Занимал первые места на фестивалях «Точка возврата» в Хабаровске и «Мое кино» в Приморье.

- Неоднократно занимал призовые места и на местном уровне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 10 картин снял Сергей Храмых

Почти 2 часа идет полнометражный фильм «Кто есть кто? Или ограбление по…». Он самый длинный в портфолио режиссера.

Примерно 13 минут идет самая короткая картина «Зимняя резина»

6 лет ушло на съемки полнометражки

2-3 дня снималась «Зимняя резина»

Около 3 месяцев ушло на съемки фильма «Здравствуй, малыш!»