Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 августа 2020: амурские школы готовятся к линейкам в условиях пандемии

На линейку позовут учащихся 1 и 11-х классов. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Накануне в Амурской области в установленном порядке подтвердили 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего зараженных – 13 человек – выявлено в Благовещенске. Еще двое проживают в Белогорске, трое в городе Зея, один – в Шимановске.

По одному зараженному также были изолированы в Шимановском районе и в самом Шимановске. Таким образом, темп прироста за последние сутки составил 0,6%.

Антиковидные линейки

Амурская область продолжает готовиться к празднованию Дня знания в условиях пандемии коронавирусом. Так, решено провести проверки на безопасность во всех учебных заведениях с раннего утра 1 сентября. Это позволит избежать очередей, уверены власти.

«Прием учебных организаций завершён 13 августа, приняты все учреждения за исключением двух школ, в которых проводится ремонт. Закончить его планируют к 31 августа. Во всех организациях разработан паспорт безопасности, выполнено поручение об обеспечении физической охраной, турникетами, освещена и ограждена территория. Все школы обеспечены системами видеонаблюдения, имеют согласованные паспорта безопасности. Нет неохраняемых организаций», - рассказала и.о. министра образования и науки области Елена Бурдуковская.

Все школы получили рекомендации по проведению школьных линеек. В 67 сельских школах, где ведется обучение в одну смену, принято решение о проведении торжественных линеек для всех учеников на пришкольной территории. В других школах линейки проведут для 1 и 11 классов.

Для школьников также составлено каскадное расписание, что позволит избежать контакта детей и родителей в большом количестве. Кстати, некоторые благовещенские школы уже сообщили, что на линейки пустят только по одному родителю.

«Амурской осени» быть

Накануне президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов презентовал афишу первого спектакля. Постановку покажут сразу после открытия «Амурской осени», которое назначено на 13 сентября.

- Начинаю публиковать конкурсную программу антрепризных спектаклей «Амурскои осени» - 14 сентября состоится первый спектакль «Судьба в подарок», который пройдёт в ОКЦ в Благовещенске и 16 сентября в Хабаровске, - написал в своём Instagram президент открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Из-за пандемии коронавируса мероприятия в рамках «Амурской осени» будет проходить с особыми условиями. Все спектакли проходят с 50% заполняемостью зала в шахматном порядке, предупредил Новожилов.

Кстати, ранее из-за больших рисков, связанных с пандемией, проведение фестиваля кино и театра «Амурская осень» было под вопросом.