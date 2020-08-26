Благовещенск бьет рекорды по коронавирусу

Амурские врачи каждый день несколько месяцев совершают чудо. Фото: instagram.com/minzdravamur

На каждом шагу уже слышно о том, что осенью Приамурье примет вторую волну коронавируса. Однако что под этим понимается - новый штамм заболевания или увеличение роста зараженных - еще неизвестно. Врач благовещенской станции скорой помощи Олег Шульга тоже задается такими вопросами.

- Я не могу пока для себя уяснить, что такое «вторая волна». Например, есть пациенты, которые уже переболели, у них были отрицательные анализы, но у них потом на месте фиброза образуется опять «матовое стекло». Это что - вторая волна или недолеченная первая?

По словам медика, очень сложно давать прогнозы - ведь с ковидом мы столкнулись впервые. К тому же Приамурье с горем пополам вышло на плато. Хотя в ежедневной статистике мы видим спад заражения, сказать о том, что будет дальше, тяжело.

- Пока я предполагаю, что мы вышли на плато. Оно длится примерно месяц - это сентябрь. Потом статистика потихоньку пойдет на спад - это октябрь. К ноябрю все закончится, а потом начнется сезонное обострение ОРЗ с пневмониями. И чем они будут осложнены, сейчас не скажешь, - рассуждает Олег Шульга.

В министерстве здравоохранения области признают, что в эпидемиологический сезон 2020-2021 годов с ростом простудных заболеваний, вызванных циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в том числе и коронавируса, обстановка действительно может усложниться. Но сразу же успокаивают другими заключениями - ситуация с коронавирусом контролируется ведомством. Специалисты следят за распространением COVID-19, заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Как рассказали в министерстве здравоохранения области, при усложнении эпидситуации будут оперативно перепрофилированы стационары, развернуты отделения для лечения больных гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Создается запас антибиотиков, противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах.

На одном из оперштабов губернатор Приамурья Василий Орлов предложил создать стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай ухудшения эпидемиологической ситуации этой осенью. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что на создание такого резерва предусмотрены средства в плане мероприятий.

Пока врачи не забывают и о профилактике коронавируса. Для этого в медицинских учреждениях введены ограничения, увеличена кратность проведения дезинфекции.

- Проводится ранняя диагностика и активное выявление инфицированных больных, в том числе бессимптомными формами, транспортировка больных специальным транспортом. Проводится гигиеническое воспитание населения, предоставляется подробная информация о COVID-19, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с привлечением средств массовой информации, - перечисляют специалисты здравоохранения.

Грипп на подходе

Вместе с тем в области готовятся к сезонному росту случаев гриппа и ОРВИ. Большое внимание уделяют предстоящей вакцинации, планируют организовать мобильные медпункты, где будут делать прививки.

- В преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ начали перепрофилирование коечного фонда. У нас остается девять инфекционных госпиталей на 740 коек, которые развернуты для оказания стационарной помощи пациентам с коронавирусом. Мы оставляем инфекционные госпитали в Тынде, Зее, Свободном, Белогорске. Еще три продолжают функционировать в Благовещенске: на базе городской клинической, инфекционной и детской городской клинической больниц, - рассказала о подготовке к осени и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева во время прошедшего 14 августа заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость растет

На минувшей неделе управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило: обстановка в амурской столице осложняется. Одна из причин тому - пренебрежение горожанами масочным режимом в ТРЦ. Губернатор Василий Орлов распорядился ужесточить над этим контроль.

На заседании очередного оперштаба выяснилось, что, к тому же, растет заболеваемость ОРВИ. Этот показатель поднялся на 21%.

Больше всего пациентов с признаками болезни проживает на 14 административных территориях, в числе которых Благовещенск, Благовещенский район, Тында и Свободный. Среди заболевших больше всего детей в возрасте от 3 до 6 лет. А на Благовещенск пришлось 72% от заболевших ребят в целом по области. Продолжается рост заболеваемости среди взрослого населения с превышением эпидемического порога в два раза.

- Я делаю на этом акцент в связи с тем, что возможно сочетанное течение респираторной и коронавирусной инфекций. Это может привести к утяжелению ситуации, - пояснила Ольга Курганова, глава управления Роспотребнадзора по Амурской области.

За прошедшую неделю в Приамурье зарегистрировали 130 случаев коронавируса. Прирост относительно прошлой недели - 6%, подсчитали специалисты.

- Несмотря на то что попытались выйти на коэффициент распространения 0,8 и на 2-й этап снятия ограничений, динамики к снижению заболеваемости COVID-19 не прослеживается, а отмечается увеличение коэффициента распространения до 1,2, - отметила главный санитарный врач области.

Отмечается неустойчивая динамика заболеваемости с тенденцией к росту в Благовещенске, Благовещенском районе и Свободном. В областном центре коэффициент распространения инфекции вырос с 0,8 15 августа до 1,7 на 20 августа и в среднем составляет 1,2.

- Это говорит о продолжающемся в Благовещенске эпидемическом процессе. Обусловлено это ещё и тем обстоятельством, что в город Благовещенск идёт массовый приток жителей области для личных целей, подготовки детей к школе. Предлагаем продолжить жёсткое выполнение всех профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые на территории области введены, - сказала Ольга Курганова.