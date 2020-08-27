Поменяют ли аттракционы в благовещенском парке и как получить налоговый вычет за обучение

Все аттракционы проходят проверку. Фото: Сергей ПЕТРОВ

АТТРАКЦИОНЫ МЕНЯТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ

Андрей Р., благовещенец:Андрей Р., благовещенец:

- Планируется ли обновлять аттракционы в городском парке? Или, может, их глобальный ремонт?

Администрация Городского парка культуры и отдыха:

- У нас постоянно происходят какие-либо изменения. Например, в этом году поставили новый аттракцион. Естественно, каждый год перед началом сезона все аттракционы проверяются специальной комиссией. Ремонтируют карусели по мере необходимости. Полная замена аттракционов или капитальный ремонт пока не планируются.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Елизавета Н., благовещенка:Елизавета Н., благовещенка:

- Как получить налоговый вычет за высшее образование? Ребенок поступил в вуз, но на платное. В теории, положен налоговый вычет в размере 13%. Кто имеет право подавать документы на налоговый вычет, какие это должны быть документы, когда их нужно подать?

Федеральная налоговая служба:

- Социальный налоговый вычет могут получить налогоплательщики, которые оплатили обучение себя, своих детей, подопечных, братьев или сестер. При условии, что детям, братьям или сестрам еще не исполнилось 24 года.

Чтобы оформить налоговый вычет, нужно собрать пакет документов. Если вы оплачиваете свое обучение, вам потребуется копия договора на обучение, копия лицензии, копии квитанций и чеков на оплату, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ. Если оплачиваете обучение детей, братьев или сестер, то дополнительно нужны: копия документа с подтверждением родства, справка об очной форме обучения, копия документа о подтверждении опеки или попечительства.

По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на обучение, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства. Социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы на обучение, при обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

РАСКЛЕИВАЮТ, ГДЕ ХОТЯТ

Александр Д., благовещенец:Александр Д., благовещенец:

- Расклейщики объявлений игнорируют специальную доску и лепят объявления на дверь подъезда и на стены дома. Можно ли их наказать и как это сделать?

Администрация г. Благовещенска:

- Проблема для Благовещенска достаточно актуальная. Периодически люди клеят разного рода объявления в неустановленных для этого местах. Если вдруг кто-то увидел незаконную расклейку объявлений, необходимо обратиться в полицию. Возможно, сотрудникам полиции удастся поймать расклейщика с поличным. Тогда нарушителя задержат, возьмут данные, а материалы дела передадут в административную комиссию г. Благовещенска. На комиссии примут решение о вынесении наказания. За данное правонарушение предусмотрены штрафы от 500 до 3000 рублей, если человек привлекается впервые, и 3000 - 5000 рублей, если расклейщик попался еще раз в течение года.

Без поддержки государства зачастую можно остаться без жилья. Фото: Сергей ПЕТРОВ

ЧТО С СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКОЙ?

Светлана К., благовещенка:Светлана К., благовещенка:

- Взяли сельскую ипотеку на 9 лет, территория принадлежит селу Чигири. Недавно Василий Орлов снова говорил о возможностях присоединить Чигири к городу. Но если это произойдет, данная территория будет городской. Что в такой ситуации будет с нашей ипотекой? И как долго будет финансироваться программа?

Точный ответ на этот вопрос не смогли дать ни банки, выдающие сельскую ипотеку, ни министерство сельского хозяйства по Амурской области. Специалисты советуют уточнять подобные нюансы в момент заключения договора, а также внимательно читать документы, которые необходимо подписать. Для консультации можно обратиться как в региональный минсельхоз, так и в банк, выдающий сельскую ипотеку, а также на бесплатную горячую линию для ипотечников: 8-800-700-56-77.

Государственная программа по льготной сельской ипотеке рассчитана до 2025 года. Сейчас кредиты выдаются, и финансирование на них есть. Однако стоит помнить о подводных камнях.

Президент Гильдии риелторов Виталий Злочевский:

- В сельской ипотеке под 2,7% существуют ограничения, способные, на мой взгляд, создать проблемы людям, которые невнимательно читают условия кредитных договоров с банком. Сельская ипотека субсидируется государством. Средняя ипотечная ставка примерно 8%, а льготные ипотечные продукты дают за 2-2,7%. Остаются 6%, которые выпадают из поля деятельности банка. Их компенсирует государство, чтобы банки были заинтересованы продвигать эти программы. Но в постановлении правительства есть оговорка: в случае, если у государства закончатся деньги на эту поддержку, субсидирование могут прекратить. Тогда кредитные организации в одностороннем порядке станут повышать ставку для своего клиента. Повысить можно на размер ключевой ставки (на сегодня это 5,5%), соответственно, если сегодня прекратится субсидирование, мы получим 8,1%. Люди должны быть готовы к такой ситуации и внимательно читать условия кредитного договора. Это, конечно, маловероятный исход, но он, скорее всего, прописан и в договорах, и в постановлении правительства. Пока наше государство заинтересовано, чтобы строительная отрасль развивалась, но если все будет плохо, расходы заемщиков могут сильно возрасти.