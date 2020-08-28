В Благовещенске впервые пройдет фестиваль «Золотая маска»

С 1 по 17 сентября 2020 года состоятся гастроли в Благовещенске. Фото: mxat.ru

Сентябрь в Благовещенске с нетерпением ждут все театралы города - стартует фестиваль «Золотая маска». Спектакли, вошедшие в состав фестиваля, номинанты и лауреаты премии «Золотая маска».

Проект задумывался как возможность возобновить и развивать гастрольную политику в России. Фестиваль проводится уже двадцать лет. За время проведения программы в ней приняли участие более шестидесяти театральных коллективов. Спектакли поставили более чем в тридцати городах и познакомили поклонников театра с работами замечательных режиссеров, артистов, хореографов.

Осенью 2020 года фестиваль «Золотая маска» впервые побывает в Амурской области. С 1 по 17 сентября 2020 года состоятся гастроли в Благовещенске, а также в Белогорске, Тынде и Зее.

Амурчане получат уникальную возможность увидеть самые свежие премьеры сезона.

В афише проекта представлены спектакли ведущих российских театров: «Пролетный гусь» (16+) Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, «Пигмалион» (16+) Московского театра им. Вл. Маяковского, «Метод Грёнхольма» (18+) Театра Наций, «Обещание на рассвете» (16+) и «Материнское поле» (16+) Московского театра им. А. С. Пушкина, «Шербурские зонтики» (16+) Музыкального театра «Карамболь» и «Записки юного врача» (16+) театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга. Помимо спектаклей «Золотая маска» проведет обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и Тынде, включающую мастер-классы для профессионалов и открытые лекции.

Стоимость билетов

Партер, ложи, первый ряд балкона - 1500 рублей;

Балкон - 1000 рублей;

Галерея - 500 рублей;

Заказ билетов по телефону/WhatsApp 8-924-674-63-34, 8-914-558-77-47.

Ознакомиться с более подробной аннотацией каждого спектакля, а также заказать билеты можно на сайте Амурского театра драмы.

Амурский областной театр драмы

1 - 17 сентября

16+, 18+

Великое кино и фильмы на ночь

Конец августа и начало сентября порадуют и амурских кинолюбителей. 29 августа в 20.00 Благовещенск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Организаторами выступили Министерство культуры России и Фонд кино. В программу входят три фильма: анимационная лента «Иван-царевич и Серый волк 4» режиссера Дарины Шмидт (6+), популярный отечественный фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (6+) и самый кассовый российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко (12+).

На сеанс жителей и гостей Благовещенска приглашают в сквер Амурского областного Дома народного творчества.

В обязательном порядке будут выполнены все условия, установленные Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса: обработка сквера, нанесение на асфальт разметки социальной дистанции. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия пройдут в киноконцертном зале АОДНТ.

Вход на мероприятие свободный.

2 сентября в рамках Года памяти и славы Благовещенск подхватит еще одну киноакцию - «Великое кино великой страны», приуроченную к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Зрителям покажут две кинокартины: классику советского и мирового кинематографа, художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова, а также трогательную и эмоциональную документальную ленту Сергея Майорова «Простые главные слова», в которой известные российские актеры читают стихи поэтов, не вернувшихся с войны. Фильмы будут демонстрироваться одним блоком (12+).

Местом проведения акции станет сквер АОДНТ, начало в 19:00. Вход свободный.

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«Рокот Победы»

3 сентября в центре Благовещенска пройдёт рок-концерт «Рокот Победы» под открытым небом, это станет подарком для жителей и гостей города от вокально-инструментальных и рок-групп Приамурья. Прозвучат произведения из репертуара участников концерта, кавер-версии легендарных песен, написанных в военные годы, и песен о войне.

Сквер Амурского областного Дома народного творчества

3 сентября, 18.00

12+

Военные фото можно будет увидеть до начала ноября. Фото: @museum_amur

Снимки с войны

К годовщине Победы с 3 сентября по 4 ноября пройдёт выставка «Репортаж из 45-го». В экспозиции представят более 50 снимков фронтового корреспондента Николая Шкулина. Он смог запечатлеть продвижение войск в тайге, боевые действия на укрепленных пунктах противника, ожесточенные бои за Муданьцзян и Харбин, капитуляцию японцев и многое другое.

Амурский областной краеведческий музей имени Г. С. Новикова-Даурского

3-4 сентября

12+