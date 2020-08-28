Кто будет управлять амурской «Петропавловской крепостью»?

Особняк Масловского в Лондоне, 93 Park street - снаружи.

С открытым письмом к акционерам компании выступил председатель профсоюза АО «Покровский рудник», текст письма попал в СМИ. После ознакомления с ним у сотрудников нашей редакции возник ряд вопросов. Первый из них - а знают ли рядовые работники АО «Покровский рудник» о том, чем именно они, как написано в письме, «обеспокоены»? И второй – а действительно ли готовы простые шахтеры «на любые формы сопротивления, вплоть до забастовки»? Наш корреспондент решил поговорить с сотрудниками компании лично. Это было непросто – люди запуганы, а те, кто все же набрался смелости сказать правду – просили не называть имён.

Итак, главная «обеспокоенность» инженеров, шахтеров и всех-всех-всех, по мнению автора письма, состоит в том, что новые акционеры отстранили от руководства компании нескольких неисполнительных директоров, а также Павла Масловского. При этом мотивы отстранения просты и понятны любому школьнику: свою «эффективность» как руководителя господин Масловский, похоже, доказал только на одном поприще – а именно на максимальном получении материальных благ для себя любимого. Результаты впечатляют и предполагается, что он является владельцем: двух вилл в Италии, виноградников во Франции, недвижимости в Лондоне (бывшее посольство Кипра в Великобритании по адресу 93 Park street), личного самолета с номером ПАМ и многого, многого другого. Не забыты были и родственники – есть мнение, что карьеру в компании сделать было невозможно в принципе, все сладкие места заняты известно кем – сыновьями, «близкими подругами» и прочими приближенными к телу.

«Да что тут говорить? У него унитаз золотой в офисе! - горячится один из интервьюируемых, – уже не знает, как деньги потратить!» (дальше идет много ненормативной лексики).

Тем временем на развитие социальных проектов, обучение персонала и улучшение условий труда выделялись жалкие остатки, а расходы на содержание топ-менеджмента неоправданно росли. Нет, понятно, что чем выше пост, тем больше аппетит, но есть же какие-то разумные пределы человеческой жадности.

Также в открытом письме говорится о безоговорочном уважении работников к бывшему руководству компании, которое обеспечивало успехи и развитие компании на протяжении 25 лет. Фраза красивая, но успехи и развитие достаточно сомнительны. За 10 лет руководства господина Масловского и его зарубежного партнера Питера Хамбро к 2019 году стоимость акций «Петропавловска» упала чуть ли не в 100 раз – с 6 фунтов до 5 пенсов за акцию. Если это успех, то что тогда считать неудачей?

Ну ладно, с развитием и успехами разобрались, а что же с угрозами пойти на любые формы сопротивления?

«Какие забастовки, вы о чем? Опять простых шахтеров как пушечное мясо использовать хотят? – пожилой мужчина явно знает, о чем говорит. – Было это уже, хватит, наелись!».

Напомним, что сценарий с угрозами забастовок и запугиванием шахтеров через привлечение профсоюза уже был успешно реализован, судя по всему, не без участия Масловского в 2017 году с крупнейшим на тот момент акционером компании «Петропавловск» - группой «РЕНОВА».

Самолет Масловского с номером ПАМ.

В общем и целом, картина ясна – перед нами «владелец заводов, газет, пароходов» во всей красе. Но хватит о нём. Попробуем подвести краткие итоги. Первое – прежде, чем писать открытые письма – наверное, стоит как минимум сесть и подумать, а как максимум – оценить текст с точки зрения хотя бы здравого смысла и доказательной базы (это, к слову, об «успехах» бывшего руководства). И второе – если пишешь письмо «от обеспокоенных работников» - может, стоит сначала переговорить с самими работниками? Как видим, можно узнать много интересного и познавательного…

Воспроизведено без изменений из сетевого издания «Версия»