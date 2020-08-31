Коронавирус в Приамурье, последние новости на 31 августа 2020: Ночные клубы не откроются до октября

В ночной клуб не пустят даже при наличии маски - ни карнавальной, ни медицинской. Фото: pexels.com

В Амурской области продолжает бушевать новая коронавирусная инфекция – за прошлые сутки выявили 29 новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 3355 человек, выздоровели 2289 пациентов. При этом 686 человек контактировали с заболевшими, их сейчас обследуют на наличие признаков COVID-19.

О том, что интенсивность распространения коронавируса в Приамурье не снизилась, говорили и на последнем оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Из всех заболевших 70% - взрослые, которые заразились на работе, в местах общественного пользования и в общественном транспорте. Также за две недели в два раза выросло число привозных случаев «ковида» из других регионов страны: Приморья, Краснодарского и Хабаровского края. Отмечается и рост заболеваемости ОРВИ – скажем, на 35 календарной неделе зарегистрировали на 16% больше случаев, чем в прошлом году.

Возможно, поэтому были продлены до 1 октября оставшиеся ограничения. Закрытыми останутся оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации, а также ночные клубы. А в ресторанах и кафе посетителям по-прежнему будет разрешено находиться только до 23.00 – и никаких полуночных посиделок!

Обсудили специалисты и начало нового учебного года. Школы должны не только обеспечить себя всевозможными средствами защиты, но и сформировать каскадное школьное расписание – оно должно быть организовано с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с переменами для приема пищи не менее 20-30 минут. Изменения ждут и вузы: туда вернутся иностранные студенты, которые должны в обязательном порядке пройти двухнедельную изоляцию и тестирование на COVID-19.

КСТАТИ

Праздновать 75-летие окончания Второй мировой войны амурчане будут без массовых мероприятий

Амурская область 2 сентября отметит окончание Второй мировой войны. Ранее сообщалось, что в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны даже массовые мероприятия – однако на оперативном штабе в пятницу, 28 августа, их решено было не проводить.

- Всего на территории области запланировано более 1600 праздничных мероприятий. Крупных массовых форм, таких как концерты, парады, шествия, не будет. Традиционные возложения цветов ограничены по количеству участников. По линии Министерства обороны РФ мероприятий с массовым участием жителей Амурской области не планируется, - сообщили в правительстве региона.

В связи с требованиями Роспотребнадзора, торжества пройдут с минимальным количеством участников и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований либо в формате онлайн. Исполнительной дирекцией Года памяти и славы в Российской Федерации рекомендовано к проведению 8 основных форматов. Среди них: выставки дополненной реальности, образовательные площадки в учреждениях образования, акция «Диктант Победы», раздача волонтерами муаровых лент, акция по подсветке зданий «Свет Победы», бесплатные показы фильма «Судьба человека» в рамках проекта «Великое кино Великой страны».

Органы исполнительной власти и муниципальные оргкомитеты по проведению празднования уже получили все методические материалы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, мер безопасности и сохранения социальной дистанции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переболевшие коронавирусом амурчане восстанавливаются в санатории «Василёк»

Санаторий «Василек» в п. Мухинка приступил к выполнению программы по реабилитации амурчан после стационарного лечения от ковид. Первые пятеро пациентов уже проходят курсы восстановительного лечения.

Правила медицинского отбора пациентов, показания и противопоказания определены приказом министерства здравоохранения Амурской области №629 от 19.08.2020. Направляются в санаторий как работающие граждане, так и неработающие. Предусмотрено два варианта программ восстановления здоровья лиц, прошедших госпитально-амбулаторное лечение по COVID-19: долечивание и санаторно-курортная реабилитация. Работающим пациентам на период долечивания выдается листок нетрудоспособности. На курс санаторно-курортной реабилитации листок нетрудоспособности не предоставляется.

- Длительность долечивания и санаторно-курортного лечения в нашем санатории составляет 14 дней. Это проводится в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи. На бесплатной основе предоставляется комплекс услуг: комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических процедур, ЛФК, климатолечение, - сообщил главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» Олег Белый.

По вопросам направления в санаторий необходимо обращаться к лечащему врачу инфекционного госпиталя или участковому терапевту, за дополнительной информацией - в администрацию санатория по тел.: 8 (416-2) 338151, 8-914-380-68-51 (сайт учреждения www.amurvasiIek.ru).