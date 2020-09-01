Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 сентября 2020: В Благовещенской горбольнице рассказали о ходе борьбы с COVID-19

Врачи БГКБ сражаются с коронавирусом на передовой. Фото: kult.amurobl.ru

В Амурской области с начала пандемии COVID-19 заболели 3386 человек – столько случаев выявили медики. За последние сутки новая инфекция подтвердилась у 31 амурчанина. Заразились 25 жителей Благовещенска, трое – Свободного, по одному жителю Белогорска, Благовещенского и Ивановского районов.

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По данным на 31 августа, на лечении в инфекционном госпитале Благовещенской городской клинической больницы (БГКБ) находятся 426 человек, из них с COVID-19 – 274 пациента. С 1 апреля из госпиталя выписались 2215 пациентов, из которых 1129 перенесли коронавирус. Всего, по информации центра по мониторингу ситуации с COVID-19, выздоровели 90% амурчан, у которых был диагностирован коронавирус.

- Около половины всех инфицированных – с наиболее серьезными осложнениями – проходят лечение в инфекционном госпитале Благовещенской городской клинической больницы. Именно там расположена самая мощная база для оказания медицинской помощи ковидным больным, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Несколько месяцев назад, когда угроза эпидемии коронавирусной инфекции еще только надвигалась на регион, в терапевтическом корпусе БГКБ развернулись строительные и ремонтные работы: в сжатые сроки нужно было подготовить и привести в соответствие всем эпидемиологическим требованиям вспомогательные площади.

- По поручению губернатора Василия Орлова был проведен капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Что в результате дало нам дополнительные 14 коек. На эти цели из областного бюджета было выделено 4,5 миллионов рублей. В оперативном режиме мы выполнили монтаж централизованной системы разводки газов, и число коек с централизованной подводкой кислорода увеличилось до 210. Этот проект стоил 9,6 миллионов – тоже из региональной казны. Еще 7 миллионов рублей за счет бюджета области потребовалось на капитальный ремонт и оснащение оборудованием ПЦР лаборатории, - перечисляет главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Кроме того, отмечает Александр Анатольевич, существенную поддержку со стороны губернатора и правительства области больница ощущает в обеспечении лекарственными препаратами – на закупку нужных медикаментов областной бюджет направил свыше 113 миллионов рублей. А на средства индивидуальной защиты для медработников – еще 51 миллион.

Также за счет средств бюджета региона в размере 7,4 млн. рублей было приобретено оборудование для ПЦР-лаборатории. 43 аппарата ИВЛ больница получила в рамках поставок из Минпромторга, безвозмездно и за счет федерального бюджета. Более 31 миллиона рублей, выделенных по линии минздрава области, пошли на закупку 73 прикроватных мониторов, 84 шприцевых дозаторов, 18 кислородных концентраторов, 70 аспираторов.