Шторм в Приамурье: Опасные дожди обрушатся на регион 3 сентября

Готовьтесь к сильным дождям, ливням и мощнейшему ветру

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение, связанное с приближающимся южным циклоном. Он принесет с собой сильные дожди, ливни, усиление ветра до 18-23 м/с. Что неудивительно, если знать, что этот циклон – прямое следствие тайфуна «Майсак», которого сейчас с опаской ждут в Приморье.

- Когда тайфун выходит на сушу, он превращается в глубокий циклон. Этот глубокий циклон и будет влиять на территорию Амурской области 3, 4, а возможно и 5 сентября, - объясняет замдиректора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

По предварительным прогнозам, циклон выходит на юго-восточную территорию Амурской области. Первыми его последствия ощутят на себе Константиновский, Михайловский, Архаринский, а следом – и Благовещенский район. Постепенно в зону распространения осадков вовлекутся все или практически все районы Приамурья. Основная же часть осадков выпадет на территории долины Амура.

- Если циклон будет смещаться с той же скоростью и по той же траектории, что и сейчас, то на территорию Амурской области он выйдет во второй половине дня, ближе к вечеру, - уточняет Елена Печкина.

Главное управление МЧС России по Амурской области уже рассылает амурчанам предупреждающие смс-сообщения. В ведомстве напоминают, что из-за непогоды повышается риск аварийных ситуаций, может быть нарушена работа объектов энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, системы ЖКХ. Возможно подтопление участков, дорог, подвалов и жилых домов, расположенных в низинах. При формировании дождевых паводков может возникнуть опасность подъема уровней воды на малых реках.

- Рекомендуем жителям и гостям Амурской области воздержаться от дальних поездок, без необходимости не выходить из дома, также воздержаться от выхода на туристические маршруты. Силы и средства ГУ МЧС России по Амурской области и Амурская областная подсистема РСЧС к действию по назначению готовы, - комментирует начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области Антон Остапенко.

В случае возникновения внештатных ситуаций – звоните по номерам 101 и 112.