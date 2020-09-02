Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 сентября 2020: Заразившаяся COVID-19 медсестра не может дождаться приезда врача

По словам девушки, доктор не приезжает к ней с 31 августа. Фото: www.instagram.com/kras_ks/

По последним данным в Амурской области коронавирусом заразились 3418 человек – из них 32 случая выявлено накануне днём. При этом 2323 пациента уже выздоровели и выписались из больниц, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

В Благовещенске за время пандемии выявили 1577 случая новой коронавирусной инфекции – это самое большое число по области. В Свободном болезнь перенесли или ещё переносят 650 человек, в пгт. Прогресс – 579 человек, в Тынде – 205 человек, в Благовещенском районе – 142 человека. Ещё 681 амурчанин сейчас обследуется как контактировавший с зараженными COVID-19.

Коронавирусом болеет, по её собственным словам, и амурская медсестра Ксения. Как она рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», недомогание девушка почувствовала 21 августа. Сначала она списала всё на обычную простуду, но позже перестала различать запахи и вкусы – а это характерный симптом коронавируса.

- Я пригласила на дом врача из поликлиники № 4, но прибывшая бригада отказалась делать тест. Врач сказала, что мазок берут только у больных с высокой температурой, которая держится несколько дней, - описала ситуацию Ксения. - А через пару часов этот же врач позвонила и попросила сдать анализы самой. На отсутствие высокой температуры никто уже не обращал внимания.

Результат теста оказался положительным. В понедельник, 31 августа, Ксения вызвала врача, чтобы ей назначили лечение. Однако, говорит девушка, до вечера доктор так и не пришёл. Тогда она позвонила в поликлинику ещё раз – заведующая учреждения ответила, что врач не успел приехать, но может позвонить и назначить лечение по телефону. От такого предложения медсестра отказалась и попросила направить к ней медиков при первой же возможности. Но и на следующий день на вызов никто не приехал:

- Я прекрасно понимаю врачей и с уважением отношусь к их работе в нынешнее время. Сама работаю в таком же режиме, вместо 15 пациентов принимаю 50. Но тут такая ситуация! Минздрав издал указ не брать мазки до появления определённых симптомов, главный врач поликлиники сокращает врачей. Они не успевают прийти к каждому больному. Куда и на кого жаловаться? Как «отвоевать» своё здоровье? – спрашивает Ксения.

Корреспондент «Комсомолки» направил официальный запрос в министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить, в каких случаях врач обязан приезжать на дом, а в каких может проконсультировать по телефону.