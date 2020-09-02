Медлить нельзя: как распознать и предотвратить инсульт

Инсульт развивается внезапно. Фото: pexels.com

Инсульт ранее называли апоплексия, что в переводе означает «удар, наскок». Проблема в том, что после «удара» не всегда удается избежать тяжелых последствий: если человек выживает, он может остаться парализованным или неспособным к общению. Поэтому так важно больше знать об этой болезни, ведь кто предупрежден, тот вооружен.

Как предотвратить заболевание, рассказала заведующая неврологическим отделением для больных острым нарушением мозгового кровообращения ПСО БГКБ Полина Микляева.

Спасительные 4,5 часа

При инсульте в головном мозге нарушается кровоснабжение, и это приводит к гибели нервных клеток. Острые нарушения мозгового кровообращения подразделяются на ишемические и геморрагические. Кровоизлияние в головной мозг, которое происходит при разрыве кровеносного сосуда - геморрагический инсульт. Но большинство инсультов происходит вследствие критического сужения или полного закрытия просвета сосудов головного мозга (ишемический инсульт).

Инсульт развивается внезапно. Очень часто его признаки у человека замечают окружающие:

Даже один из этих признаков - повод бить тревогу. Если что-то в поведении или внешности человека настораживает, нужно, не теряя времени, вызвать скорую.

- У врачей есть 4,5 часа, чтобы попытаться восстановить кровоток в головном мозге и уменьшить тяжесть последствий инсульта. Это так называемое терапевтическое окно для эффективного лечения, когда возможно внутривенное введение специфических лекарственных препаратов, способных растворить тромб, закрывший просвет сосуда, или удалить тромб оперативным путём. Конечно, у этих методов есть определённые показания и противопоказания, но это уже определяет врач, ваша задача - приехать вовремя, - рассказывает Полина Микляева. - Шанс на полное восстановление у пациента, который обратился в больницу в ранний срок, гораздо выше, чем у того, кто потерял драгоценное время, когда кровоток уже восстановить невозможно и врачи диагностируют необратимое повреждение мозга.

Опасные сигналы

У части пациентов некоторые тревожные симптомы возникают незадолго до инсульта и длятся недолго, от нескольких минут до часа, могут проходить самостоятельно. В основе этого явления - временное прекращение кровотока, вызванное спазмом или преходящим тромбозом мозговой артерии.

- Попадая в отделение, такие пациенты рассказывают, что накануне замечали, например, онемение конечностей, нарушение речи или координации, которые в течение короткого времени проходили сами по себе, поэтому к врачу обращаться не стали. Но именно в таких случаях своевременная медицинская помощь помогла бы не допустить развития инсульта. Подобные симптомы относятся к преходящим нарушениям мозгового кровообращения, и это очень тревожный сигнал! - акцентирует внимание Полина Владимировна. - Это может быть предвестником дальнейшего развития инсульта. Поэтому при любых, даже кратковременных симптомах, тем более на фоне высокого артериального давления или нарушений сердечного ритма, нужно незамедлительно обращаться к врачу, чтобы пройти комплексное обследование и провести необходимую коррекцию терапии.

Уберечься от инсульта реально

Важно знать, кто находится в группе риска и какие факторы могут привести к развитию инсульта.

При повышенном артериальном давлении нужно регулярно следить за его показателями, а при нарушениях сердечного ритма - за частотой сердечных сокращений. Людям, перенесшим операцию на сердце, необходимо строгое соблюдение схем приема препаратов, препятствующих тромбообразованию.

Если появилось кризовое течение гипертонии (частые «скачки» давления, несмотря на базовую терапию), нужно срочно обращаться к кардиологу и менять тактику лечения, регулировать артериальное давление до нужных цифр.

Нужно более тщательно подходить к контролю своих показателей, особенно молодым людям, у которых есть тенденция к повышению уровня глюкозы или холестерина, принимать необходимые препараты и придерживаться диеты.

Отказ от вредных привычек, приверженность здоровому питанию, физическая нагрузка и контроль веса помогают снизить риск развития заболевания.

Повторный «удар» исключать нельзя! Важно постоянно принимать назначенные врачом лекарства, регулярно проходить медицинские осмотры, проводить курсы профилактической терапии.

- Людям с частыми головными болями, головокружением, особенно в возрасте старше 50 лет, нужно проходить дуплексное сканирование магистральных артерий головы. На таком обследовании нередко выявляются атеросклеротические бляшки в сосудах, которые могут значимо сужать их просвет, что, безусловно, является причиной возникновения инсульта, - говорит врач.

- Это генетическое заболевание, приводящее к развитию сосудистых тромбозов. Особенность свертывающей системы крови все чаще вовлекает в процесс молодых людей, - отмечает специалист.

Инсульт молодеет

Вообще не секрет, что инсульт значительно помолодел. И теперь его жертвами становятся не только люди от 55 до 70 лет (самая активная группа риска), но и молодежь.

- Нам приходилось сталкиваться с 30-летними девушками, перенесшими инсульт. Дело в том, что появился еще один фактор риска - оральные контрацептивы. Высокая доза эстрогенов при неблагоприятных факторах (склонность к сгущению крови, аномалии сосудистой системы мозга), может способствовать развитию инсульта. Поэтому при выборе контрацептивных методов обязательна консультация гинеколога-эндокринолога. Специалист просчитает все риски и подберет подходящие средства защиты от нежелательной беременности, - подчеркивает Полина Микляева.

Инсультам, чаще геморрагическим, подвержены и молодые мужчины в возрасте около 40 лет. Заболевание развивается, как правило, на фоне резкого повышения артериального давления в связи с тяжелыми физическими нагрузками.

Все получится!

Последствия инсульта зависят от того, какая часть мозга была затронута и насколько велика область поражения. В больнице человек получит лечение, но и после него будет требоваться реабилитация, зачастую длительная. Начинать ее нужно как можно скорее, ведь на продуктивное восстановление после инсульта есть один год. После изменения зафиксируются, и неврологический дефицит будет не восполнить.

- Реабилитация пациента - это большой труд не только со стороны медиков, но и со стороны самого больного и его родственников. Очень многое зависит от настроя пациента. Если он настроен на борьбу за полноценную жизнь, на восстановление - все получится, - рассказывает Полина Владимировна.

Курс на ЗОЖ

По словам специалиста, большинство больных пересматривают свой образ жизни только после инсульта. 60-70% людей, особенно молодых, у которых болезнь случилась на фоне неконтролируемого артериального давления, нацелены на здоровый образ жизни и постоянное медицинское наблюдение. Страх остаться инвалидом очень сильно движет человеком и способствует тому, чтобы поменять свой образ жизни. А ведь по большому счету, болезнь, как всегда, проще предотвратить, чем лечить. И если здоровый образ жизни выбрать еще до того, как пришла беда, можно в группу риска и не попасть вовсе, - резюмирует врач.