Благовещенск празднует 75-летие окончания великой войны

Но обойдемся без массовых парадов Фото: Юлия ГОМАН

С 2 по 6 сентября в Благовещенске пройдут акции, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. Изначально отпраздновать эту дату планировалось массовыми гуляньями, однако эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы - большинство мероприятий пройдут онлайн.

Память в оконце

В любой день недели амурчане могут присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы» (0+). Для участия в ней нужно немного - просто изобразить на окне рисунок на тему Победы со словами благодарности ветеранам и выложить фото своего творения в соцсети с хештегом #окна_победы. Украшать можно стекла как в своей квартире, так и на работе или в школе - вот вам отличная идея для творческого классного часа или креативного урока изобразительного искусства.

Также онлайн можно поучаствовать во всероссийском проекте «Дорога памяти» (12+). Его организаторы предлагают россиянам в социальных сетях поделиться фотографиями и историями из домашних архивов и таким образом рассказать о родственнике, который сражался за Родину. Еще одна виртуальная акция - «Пазл Победы». Для участия в ней 2 и 3 сентября нужно выложить в интернете фотографии с праздничных мероприятий в своем городе и добавить такие хештеги: #ДВПобеда, #УрокиВтороймировой, #дальневосточнаяпобеда, #год2020.

От выставки до концертов

Прямо из дома все желающие смогут посмотреть виртуальную выставку техники военных лет (12+), которая пройдет 3 сентября. Любой обладатель смартфона сможет увидеть военные машины в 3D-формате. Для этого необходимо зайти на сайт выставки ar75.ru, скачать приложение, выйти на улицу и навести камеру телефона на любую пустую площадку. На экране появится техника в натуральную величину и ее описание, а диктор расскажет интересные факты о машине.

Также 3 сентября состоится праздничный концерт эстрадного оркестра Amur Jazz Band «Герои на все времена», посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны (6+). В 18.00 трансляция выступления начнется на Первом областном телеканале, а с 5 сентября запись концерта станет доступной на YouTube-канале Городского Дома культуры.

На следующий день, 4 сентября, подведут итоги благовещенского проекта «Музеи о войне» (0+). Его автор - центр музейных и краеведческих инициатив «Народный музей» - на протяжении нескольких месяцев рассказывает о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в музеях Благовещенска. Это коллекции в школах, колледжах, вузах, отделениях Городского Дома культуры, различных компаниях и ведомствах.

А 6 сентября на берегу реки Зеи пройдет рок-концерт «Рокот Победы» (12+). Местом проведения станет база отдыха «Заимка». На площадке под открытым небом прозвучат известные песни о войне: «Темная ночь», «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу», «Он вчера не вернулся из боя», «От героев былых времен», а также лучшие кавер-версии композиций из репертуара участников. Хэдлайнером события станет популярная рок-группа Приамурья «Блокада сердца», также программа концерта будет включать файер-шоу театра огня «Одержимые». Премьера «Рокота Победы» состоится в эфире Амурского областного телевидения 6 сентября в 20.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Народный музей» Приамурья готовит уникальную выставку

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» работает над выставкой к 75-летию Победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Экспозиция «Августовский шторм» - это уникальные документы из благовещенского военкомата, фотографии, награды и вещи из личных архивов фронтовиков - участников Маньчжурской наступательной операции. Например, «Народным музеем» получена в дар коллекция книг о войне фронтовика Павла Капустянского.

- Павел Ефимович служил пулеметчиком 1-го отдельного батальона 246-й стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Участвовал в боях за освобождение Северного Китая от японских милитаристов. После войны почти 30 лет проработал в органах внутренних дел, был заместителем начальника ОВД Благовещенского района. Литературу о войне Павел Капустянский собирал в течение всей жизни. Заказал личную печать для своей библиотеки и нумеровал каждое издание, - рассказали в «Народном музее».

Здесь же будет представлена информация из газеты «Амурская правда» за 1945 год о том, как Благовещенск отмечал дальневосточную Победу, уточнили в центре краеведческих и музейных инициатив.

Выставка «Августовский шторм» откроется в рамках историко-мемориального проекта «Вспомним поименно». Он объединяет все мемориальные выставки, которые были презентованы в течение Года памяти и славы. Отдельный комплекс в «Народном музее» будет посвящен малоизвестным страницам истории о военном параде Победы в Харбине 16 сентября 1945 года.

Виртуальную экскурсию по «Августовскому шторму» проведут на инстаграм-странице центра «Народный музей». Точная дата не называется, поэтому лучше следить за анонсами в аккаунте @narmuz_blg.

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