Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 сентября 2020 года: Как работают школьные врачи в условиях пандемии

Детей с малейшими признаками ОРВИ врачи рекомендуют оставить дома. Фото: pixabay.com

В Амурской области по данным на утро 3 сентября – 3449 случаев новой коронавирусной инфекции. Это общее число заболевших с начала пандемии, с апреля этого года. Из них 2336 выздоровели, 48 – скончались от COVID-19. Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, 67% летальных исходов приходится на амурчан старше 65 лет.

Между тем, в регионе продолжают выявлять новые случаи заражения. Только вчера, 2 сентября, коронавирус подтвердился у 31 жителя Приамурья. При этом врачи продолжают обследовать 755 человек, контактировавших с больными, из них 551 – из Благовещенска. Контактные находятся в изоляции: 748 – на дому, семеро – в изоляторах.

Наибольший коэффициент распространения инфекции в Амурской области зафиксирован в пгт. Прогресс – 2,0, в городе Свободном – 1,7, в Благовещенске – 1,6. По области он составляет 1,3. В связи с этим новый учебный год школьные педиатры и фельдшеры встречают в условиях эпидемиологической настороженности.

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- 1 сентября школы региона приняли учеников по новым правилам. Измерение температуры, санитайзеры, социальная дистанция – предприняты все меры к тому, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, а заодно и других респираторных заболеваний, - рассказывают в пресс-службе правительства Амурской области. - Врачи и фельдшеры кроме основных функций должны будут выполнять ряд задач по поддержанию в учебных заведениях эпидемиологической безопасности.

Впрочем, отмечают в ведомстве, работа по иммунопрофилактике и предупреждению распространения инфекционных заболеваний всегда была в числе основных направлений деятельности школьных медиков.

- Помимо этого, в круг их обязанностей входят и другие, не менее важные функции: оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения, пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушений обмена веществ. В обязательном порядке – медицинский контроль за организацией образовательного процесса, питания, физического воспитания, трудового обучения. Школьный медик участвует в оценке готовности ребенка к обучению в школе с точки зрения возможностей организма, в комплексной медицинской и психолого-педагогической оценке состояния здоровья детей, - поясняет главный врач Детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

Кроме того, говорит Ирина Николаевна, школьный медик участвует в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания, ведет информационную работу с детьми, родителями по вопросам санитарно-гигиенической грамотности и формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни.

- Конечно, нынешний учебный год характеризуется повышенными рисками из-за пандемии коронавирусной инфекции. И в связи с этим хочу обратиться к родителям с предостережением: не нужно отправлять в школу или детский сад детей с малейшими признаками ОРВИ. Наша общая ответственность может сдержать распространение не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний, - отметила Ирина Молчанова.