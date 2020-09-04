Город в воде: Благовещенск ощутил отголоски супертайфуна

Микрорайон Благовещенска и вовсе ушел под воду. Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

Отголоски тайфуна «Майсак» добрались до Амурской области. Поздним вечером 3 сентября на регион, включая Благовещенск, обрушился сильнейший ливень и мощные порывы ветра. Некоторые улицы города оказались затоплены, кое-где повалило деревья – пострадали машины. Последствия разгула стихии амурчане активно фотографируют и выкладывают в социальные сети.

На снимках можно увидеть провалившийся после дождя тротуар на улице Горького, уничтоженную мощным потоком воды переправу в Верхнеблаговещенском, упавшее на автомобили дерево на улице Фрунзе. Кое-где, сообщают в социальных сетях, деревья перекрыли дорогу - утром люде не смогли добраться на работу привычным маршрутом.

Поваленные деревья видны тут и там. Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

- Из того, что известно на эту минуту. В Верхнеблаговещенском мощным потоком воды смыло мост, подтоплены дороги по всему городу, отключились ряд светофоров, подтоплены школы, детские сады и многие другие учреждения и жилые дома, повалены деревья, на площади Ленина перевернут забор, - прокомментировал ситуацию мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Оперативные службы работали всю ночь и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна. Прошу с пониманием отнести к ситуации в городе. Это стихия. И чтобы устранить все ее последствия требуется время.

Мы прилагаем максимум усилий, заверил мэр. И добавил, что, похоже, водное лето 2020 года с аномальным количеством осадков продолжается уже и ранней осенью.

Пострадали машины. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

Между тем, о том, что отголоски супертайфуна «Майсак» достигнут Приамурья, синоптики предупреждали заранее. Накануне специалисты Амурского гидрометцентра рассказали подробнее об этом явлении:

- Тайфуны, так называют тропические циклоны в тихоокеанском регионе, доставляют жителям морских побережий и островов колоссальные проблемы. Амурская область, в силу своего географического положения, надёжно защищена от прямых ударов тайфунов, хотя косвенно их влияние на погоде нашей сугубо континентальной области может сказаться. В 2000-е годы участились случаи «нетрадиционных» траекторий тайфунов, в результате чего они проникают довольно далеко от береговой линии. Девятый по счету тайфун, образовавшийся над Тихим океаном в 2020 году, «Майсак» тоже сбился с обычной дороги.

Как объяснили синоптики, вместо того, чтобы идти на северо-восток к Камчатке, тайфун «Майсак» направился почти точно на север. Предполагается, что его центр доберётся до Харбина, а, значит, в зону его влияния, попадёт и Амурская область. Вечером 3 сентября «Майсак» будет находиться на максимально близком расстоянии от Благовещенска, предупреждали в Амурском гидрометцентре.

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