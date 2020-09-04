Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 сентября 2020: Заразились почти 3,5 тысячи амурчан

Заботьтесь о своем здоровье. Фото: pexels.com

В Амурской области число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 3479 случаев. За прошедшие сутки, 3 сентября, вирус выявили у 30 амурчан. Обследования продолжаются.

Как сообщили в правительстве Амурской области, в Благовещенске с апреля заболели 1624 человека. Немало заразившихся в Благовещенском районе (144 человека), Белогорске (100 человек), Тынде (208 человек), Свободном (651 человек), Прогрессе (579 человек). Однако есть и хорошая новость – 2349 пациентов благополучно выздоровели, а число летальных исходов не растет уже практически месяц. Напомним, от коронавируса в Приамурье скончались 48 человек.

Инфографика: Yandex.ru

Медики продолжают обследовать амурчан, контактировавших с больными COVID-19. Таких людей в Приамурье – 860, из них в Благовещенске – 593. На изоляции по месту жительства находятся 853 человека, в изоляторах – 7, в обсерваторе - 1311.

Коэффициент распространения инфекции в Амурской области равен 1,2. В Тынде больше – 4,0, в Благовещенске тоже – 1,6. Борьба с пандемией продолжается.

Инфографика: Yandex.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приамурье стартует конкурс #Грипп_АмурПРИВИТ

В условиях пандемии амурчанам регулярно напоминают, как важно сделать прививку от гриппа. Так, в рамках прививочной кампании в регионе с 7 сентября стартует конкурс социальной рекламы #Грипп_АмурПРИВИТ. Конкурс организует Управление Роспотребнадзора по Амурской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области.

Основной задачей конкурса является привлечение населения к вакцинации против гриппа. Для этого ученикам старших классов образовательных учреждений и студентам ссузов и вузов региона предлагают создать видеоролик в жанре социальной рекламы на тему «Почему я должен поставить прививку от гриппа».

Уточняется, что один участник может представить только одно видео. Отправлять работу нужно до 15 октября на адрес электронной почты kursy@cge-amur.ru или по адресу г. Благовещенск, ул. Первомайская, 36. Подведение итогов конкурса состоится 26 октября 2020 года. О месте и дате награждения победителей и финалистов конкурса сообщат заранее.