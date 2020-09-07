Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 сентября 2020: Более 100 тысяч амурчан сделали прививки от гриппа

А тестирование на COVID-19 в лабораториях делают еще качественнее. Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. По данным на утро 7 сентября, в регионе выявлено всего 3572 случая, из них 2380 человек выздоровели. За прошедшие сутки число заболевших выросло на 35 человек, из которых 25 – в Благовещенске. Врачи продолжают обследовать амурчан, контактировавших с больными, их 1133.

О том, как медики предупреждают распространение коронавируса в регионе, рассказала на заседании оперативного штаба и. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. Так, во время пандемии активно ведется вакцинация против гриппа:

- Для выполнения плана иммунизации против гриппа нужно вакцинировать около 470 тысяч амурчан, это 60% населения, из них 124 тысячи детей и 349 тысяч взрослых. На сегодня привито 109 тысяч человек, из них 81345 взрослых и 27617 детей. Прививочная кампания идет полным ходом. Организована работа медиков в выходные дни. Открыты дополнительные прививочные кабинеты.

Кроме того, действуют выездные комплексы, в которых медики также прививают граждан. Такие мобильные пункты в выходные дни работают вблизи крупных торговых центров и мест скопления людей. По данным на 4 сентября, в область поступило 354476 доз вакцины против гриппа «Совигрипп». Ведется работа по оперативному приобретению недостающего количества вакцины.

- В амбулаторно-поликлинических учреждениях проводится отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ и внебольничных пневмоний через отдельные кабинеты. При входе в медицинскую организацию каждому пациенту проводится измерение температуры тела с использованием бесконтактных термометров и обеззараживанием рук кожными антисептиками. Вход пациентов в медицинскую организацию осуществляется в медицинских масках, - поделилась еще одним новшеством и. о. министра здравоохранения региона.

В инфекционных и провизорных госпиталях выполняется принцип цикличности заполнения палат. Выделены «чистая» и «заразная» зоны для пациентов и персонала с обязательной организацией на границе зон санитарного пропускника. Организовано проведение процедур и питания пациентов в палатах с использованием одноразовой посуды с последующим обеззараживанием после каждого приема пищи.

Среди медицинских работников проводится медикаментозная профилактика COVID-19. Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с СОVID-19, обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Имеется необходимый запас дезинфектантов.

В образовательных учреждениях установлена персональная ответственность руководителей за соблюдение требований санитарных норм. В школах, колледжах и вузах входящим также измеряют температуру. За состоянием детей наблюдают, при признаках заболевания – изолируют до прихода родителей или госпитализируют. И это только часть мер.

В учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской области, установлены бактерицидные облучатели – всего 438 штук. Сформирован запас средств индивидуальной защиты (СИЗ), антисептиков, дезинфицирующих средств.

- В каждом стационарном учреждении есть изоляторы для своевременной изоляции больных. Для выявления лиц с признаками ОРВИ проводятся утренние фильтры, термометрия персонала на входе в учреждения. В учреждениях имеется запас противовирусных препаратов, в настоящее время формируется дополнительный резерв, - рассказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева.

Помимо этого, в области повышают качество и достоверность лабораторной диагностики COVID-2019 в лабораториях медицинских организаций, подведомственных минздраву региона. При получении положительного результата реакции ПЦР из биологического материала, доставленного на исследования вируса COVID-19, в лабораториях проводится повторное исследование пробы. Для исключения ложноположительных результатов проводят еженедельные контрольные смывы с оборудования, которое эксплуатируют во время реакции ПЦР.

Кроме того, чтобы исключить ошибки пре- и постаналитического этапов диагностики в лаборатории ГАУЗ АО «АОИБ» внедряют с использованием лабораторной информационной системы возможность автоматической передачи данных результатов исследований напрямую из приборов в бланк результатов анализа для экстренной передачи по защищенному каналу в медицинские организации. А ещё лаборатория областной инфекционной больницы является участником Федеральной Системы Оценки Качества лабораторных исследований.