Новая родственница певицы Валерии из Благовещенска погрязла в долгах

Торжество прошло 29 августа. На фото в центре - Лиана Волкова и Арсений Шульгин. Справа от Валерии - сестра и родители Лианы Волковой. Фото: www.instagram.com/vera876/

В конце августа младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин сыграл грандиозную свадьбу. Избранницей молодого человека стала бывшая амурчанка Лиана Волкова, дочь известной в Приамурье предпринимательницы и некогда депутата городской думы Веры Волковой.

Свадьба сразу обросла множеством слухов. Некоторые СМИ писали, что Арсению Шульгину повезло найти супругу из богатой семьи. Однако утверждение оказалось спорным – решением Арбитражного суда города Москвы от 14 марта 2017 года Вера Волкова признана банкротом. Об этом сообщила «Экспресс газета», и КП нашла тому подтверждение.

- Размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Волковой В.Б. на дату проведения первого собрания кредиторов, согласно отчету финансового управляющего от 10.03.2017 г., составил 104 024 634 руб., обязательства должника не исполнены им более чем в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, что свидетельствует о том, что гражданин перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, - говорится в документе.

Суд не только признал предпринимательницу банкротом, но и решил ввести в отношении Волковой Веры Борисовны процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. В дальнейшем этот срок по разным причинам неоднократно продлевался, 30 июля 2020 года его в очередной раз сдвинули на полгода. Что, впрочем, не помещало кое-какое имущество все-таки продать – например, 12 октября 2018 некая амурская компания приобрела принадлежавший Вере Волковой земельный участок в Благовещенске стоимостью 1 950 000 рублей.

Таким образом, рассмотрение этого дела о банкротстве продолжается более четырех лет – столько времени прошло с тех пор, как суд принял заявление о признании Веры Борисовны банкротом. Его, к слову, написал депутат Благовещенской городской думы Игорь Чеглаков – он же в 2013 году пытался лишить Веру Волкову депутатского мандата и тоже из-за финансового конфликта. Тогда Игорь Чеглаков утверждал, что коллега задолжала ему несколько десятков миллионов рублей. И хотя Вера Волкова пробыла депутатом до истечения срока полномочий, информация о наличии долга, как мы видим, в итоге подтвердилась.

ПОДРОБНОСТИ

Свадьбу Арсений Шульгин и экс-амурчанка Лиана Волкова сыграли 29 августа, спустя месяц после того, как молодой человек сделал предложение. Сам момент предложения Арсений Шульгин записал на скрытую камеру, а согласие девушки отметил масштабный фейерверком.

Бракосочетание оказалось не менее грандиозным и стало одним из самых ярких событий в звездной тусовке Москвы. Алексею и Лиану поздравили Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Николай Басков, семьи Маликовых и Юдашкиных. Необычно поздравили супругов и родители Арсения Шульгина – так, первый танец молодожены танцевали под песню «Любовь настала» в исполнении самой Валерии.

На свадьбе выступила и мама Лианы Волковой. Свое поздравление Вера Волкова выложила в социальных сетях – она призналась, что Лиана стала первой из трех дочерей, которых она выдает замуж.