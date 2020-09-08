Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 сентября 2020: Число заболевших превысило 3600 человек

Помимо коронавируса, осенью полезно помнить и об опасностях гриппа. Фото: pixabay.com

Статистика по коронавирусу в Амурской области продолжает расти. После небольшого спада, ежедневное число заболевших вновь вышло на июльский уровень, когда каждый день выявляли не менее 30-35 случаев. Так, в понедельник, 7 сентября, коронавирусную инфекцию подтвердили у 36 жителей Приамурья. Общее число заразившихся достигло 3608.

Количество выздоровевших после COVID-19 также продолжает расти. На сегодняшний день 2380 человек выписались из стационаров в связи с выздоровлением. Статистика летальных исходов остаётся неизменной – от коронавируса в Амурской области скончались 48 человек.

Специалисты продолжают проверять пациентов, которые контактировали с больными новой коронавирусной инфекцией. Сейчас обследуют 1133 человека, из которых 1126 находятся на изоляции по месту жительства, а семеро – в изоляторах.

Инфографика: Yandex.ru

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Заработала всероссийская горячая линия по профилактике гриппа

С 7 сентября Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. На вопросы отвечают и специалисты регионального управления, и сотрудники единого консультационного центра Роспотребнадзора.

- Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, - рассказывают в ведомстве.

Особенно важно, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом. И напоминают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

До 12 октября на вопросы о гриппе и ОРВИ будут отвечать специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области по телефону горячей линии 8 (4162) 20-20-20 и в консультационном пункте для потребителей по телефону 8 (4162) 59-68-39. Также можно бесплатно позвонить в единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43. Там операторы принимают звонки круглосуточно.