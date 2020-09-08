В Благовещенске могут остаться без работы полтысячи человек

Под угрозой оказались сразу два торговых центра - в сердце города и в микрорайоне. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Благовещенские предприниматели бьют тревогу: в скором времени они и их работники могут оказаться на улице. Торговые центры ГСТК, где бизнесмены арендуют помещения, хотят продать. Как они утверждают, полтысячи человек могут остаться без работы.

Своими силами

О продаже торговых помещений предприниматели узнали из своих источников. Официальной информации по торгам им не поступало. Однако арендаторы уверены, что документы для сделки уже готовятся, а передача торговых центров состоится в конце сентября.

- Мэрия панирует выставить 2 комплекса ГСТК на торги. Торговые помещения находятся на Ленина-Чайковского и Игнатьевском шоссе. Более 500 человек могут остаться без работы. Пострадает много предпринимателей. По указу президента продажа таких «нерентабельных» торговых точек должна произойти до 2025 года, но администрация уже сейчас планирует его осуществить. Нам не поступало никаких официальных документов. Но из своих источников мы узнали, что торги состоятся в сентябре, - рассказывают арендаторы помещений ГСТК.

Больше всего бизнесмены переживают, что им не сообщается никакой информации. Как они говорят, расторгнуть договор аренды новый владелец сможет в любой момент в одностороннем порядке.

- Нам придется решать все своими силами. Не предоставляют никаких документов, ничего не рассказывают. Из своих источников мы узнали о продаже торговых центров. У нас заканчивается договор 31 декабря. Придет новый хозяин, который сможет расторгнуть его в одностороннем порядке. А вдруг ГСТК купит какая-нибудь крупная сеть супермаркетов. Нас тогда девать некуда. Мы согласны на нового хозяина. Главное, чтобы рынки сохранили. С нашим товаром никто нас на аренду не возьмет, - сообщают бизнесмены.

Арендаторы помещений уже создали инициативную группу и планируют напрямую обратиться к мэру Благовещенска. Как считают предприниматели, совершать такие махинации безрассудно:

- Из-за коронавируса бизнес и так страдает. Президент говорил, что предпринимателей нужно поддерживать. Но теперь наши помещения просто хотят продать и оставить нас и наших работников без работы. Как это нерентабельно, когда люди продают свои продукты? Мы общаемся с депутатами, планируем обратиться к мэру, разговариваем со СМИ. Но если и это не поможет, мы будем обраться в прокуратуру и следственный комитет.

«Говорить о сроках еще рано»

Глава города Олег Имамеев прокомментировал ситуацию с ГСТК. Он написал пост в инстаграм, в котором сообщил, что тема продажи помещений обсуждается, но говорить о конкретных сроках торгов пока рано.

- Тема реализации торговых центров ГСТК действительно обсуждается в администрации Благовещенска, но на данный момент предметно говорить о конкретных сроках еще рано, - пишет Олег Гатауллович. Есть несколько различных вариантов, которые тщательно рассматриваем. Для нас принципиальны две позиции. Во-первых, не допустить, чтобы пострадали предприниматели. Во-вторых, формат рынка (в цивилизованном, разумеется, виде) должен быть сохранен.

Продажа помещений необходима из-за федерального закона. Кроме того, по мнению мэра, эти торговые центры уже давно не соответствуют современным требованиям.

Напомним, в марте текущего года с аукциона ушел центральный благовещенский рынок. Однако торговые точки продолжают функционировать. Использовать территории торговцам разрешили до 31 декабря 2020 года.