Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 сентября 2020: Кого первым делом проверяют на COVID-19

Первым делом проверяют вернувшихся из-за границы, но не только. Фото: pixabay.com

В Амурской области с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию подхватил 3671 человек. Но не стоит пугаться – из них 2453 человека уже выздоровели, а количество летальных исходов не растет уже более месяца и составляет 48 случаев.

Между тем, за прошедшие сутки в области зарегистрировали 30 новых случаев COVID-19. Кроме того, врачи продолжают обследовать амурчан, контактировавших с больными коронавирусом, - на сегодня их 954 человека. В какой очередности жителей Приамурья проверяют на коронавирус, корреспонденту «Комсомольской правды в Благовещенске» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

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Как сообщили в ответ на запрос нашего журналиста, в первую очередь на коронавирус проверяют людей, возвращающихся в Россию из других стран с наличием симптомов инфекционного заболевания, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом. При этом контактных обязаны тестировать на 8-10 день даже в тех случаях, если симптомы не появились.

Кроме того, к приоритету первого уровня относятся пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медики с признаками COVID-19 и пациенты с респираторными симптомами, которые находятся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых, тюрьмах.

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Вторыми в приоритете идут пожилые люди с симптомами заболевания и медработники без признаков заражения, которых в принципе их обязаны тестировать раз в неделю. Также в больницах должны брать анализы у работников стационарных организаций (детских домов, интернатов, пансионатов) до начала работы, чтобы не допустить заражения их коллег и подопечных.

К приоритету третьего уровня относятся дети в каких-либо коллективах, будь то школа, кружки или секции, при возникновении трёх и более случаев заболеваний с симптомами, схожими с коронавирусными.

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Также министерство здравоохранения обозначило основные симптомы, на которые следует обращать внимание: температура тела выше 37,5 градуса, сухой кашель, одышка, тяжесть в груди, боль в горле, заложенность носа, боли в мышцах, потеря обоняния и вкуса, слабость, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь. Если у человека есть температура и ещё один из перечисленных симптомов – уже пора обратиться к врачу.

Однако для сдачи анализа на коронавирус надо будет доказать, что ты относишься к одной трёх перечисленных выше групп. Всем остальным придётся ждать появления большего количества симптомов, чтобы исключить, например, ОРВИ и грипп.