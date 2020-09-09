Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 сентября 2020: Почти тысячу контактных проверяют амурские медики

Специалисты продолжают обследовать амурчан, общавшихся с заболевшими Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Амурской области подтвержден 3641 случай новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, 8 сентября, заболели 33 человека, из них 20 – жители Благовещенска. Также новые случаи зафиксировали в Райчихинске, Тынде, Шимановске и Архаринском, Серышевском, Тындинском и Тамбовском районах.

Инфографика: Yandex.ru

Как сообщают в правительстве Приамурья, 2401 человек выздоровел. Медики обследуют 927 амурчан, которые контактировали с больными. Всего же по данным регионального управления Роспотребнадзора с начала пандемии в области провели свыше 244 тысяч исследований на COVID-19.

Инфографика: Yandex.ru

Кроме того, совсем недавно в области завершилось тестирование коллективного иммунитета амурчан к COVID-19, результаты исследования продолжают анализировать в областном управлении Роспотребнадзора. Иммунитет выявили у 45,5% участников, максимальный процент был достигнут в Свободном, далее – в Тынде, Белогорске и Благовещенске, минимальный – в Зее.