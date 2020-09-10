Наступает «Амурская осень»…

Красную дорожку, столь полюбившуюся зрителям фестиваля, на этот раз пришлось отменить

В воскресенье, 13 сентября в Благовещенске откроется традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень - 2020». Из-за ситуации с коронавирусом организаторы отказались от звездной дорожки. Церемония открытия состоится в Амурском областном театре драмы, трансляция пройдет в инстаграм-аккаунте @amur_osen и на YouTube-канале фестиваля.

Спектакли также пройдут в новом формате, с учетом требований Роспотребнадзора. Например, на входе в Общественно-культурный центр у зрителей будут проверять температуру, а руки обработают антисептиком. Кроме того, залы будут наполнять только на 50%, а значит увидеть спектакли «Амурской осени» в этом году смогут немногие.

В частности, амурскому зрителю представят такие постановки:

14 сентября, 19.00 - «Судьба в подарок». Молодые влюбленные Энни и Роберт, вдохновившись опытом физика Шредингера, решают провести небольшой эксперимент. Они имеют все шансы быть самой счастливой парой. Или самой несчастной... (12+)

15 сентября, 19.00 - «Зигзаг удачи». Наш герой молод, красив, легкомыслен и немного заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя всемогущим и заключает пари: сделать из первого встречного гения, который, не написав ни единой строчки, станет знаменитым писателем... (12+)

16 сентября, 19.00 - «Когда ангелы шутят». Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Леве. Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку - и они не могут разнять ладони. Мистика, скажете вы. Нет - чудо! Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф. (12+)

17 сентября, 19.00 - «Яблоко раздора». Повстречав молодую женщину с редким библейским именем Ева, Бруно и представить себе не мог, что эта встреча просто перевернет его жизнь. Бурный роман, захвативший обоих героев, достиг апогея, когда Ева познакомила возлюбленного… со своим мужем. Бруно оказался втянутым в хитроумный план, согласно которому он должен был убить супруга любовницы. (18+)

18 сентября, 19.00 - «Кабы я была». Это история жизни, фантазий, надежд и мечтаний трех подруг, переживших оккупацию во время Великой Отечественной войны. Каждый год они отмечают «тот самый день», который считают самой важной датой своей жизни. (12+)

18 сентября, 19.00 - «Генри и Элен». Вам любопытно заглянуть в тайный мир театра? По ту сторону, что скрыта от зрителей плотной тканью занавеса! В коридоры, что погружаются в таинственную тень, как только заканчивается спектакль… (12+)

19 сентября, 19.00 - «Любимая женщина Дон Жуана». В центре спектакля великий обольститель, которому уже под 50. Он разочарован в жизни и бежит ото всех - в первую очередь от себя. Почему любовь женщин не дала ему счастья? Любил ли он каждую из них? Что ждет его там, где он хотел найти покой - неужели наконец-то настоящее чувство? На эти и многие другие вопросы главный герой даст ответ вам лично, если у вас получится его услышать… (16+)

Большинство спектаклей поставят на сцене Общественно-культурного центра, и только «Кабы я была» - в Амурском областном театре драмы. Торжественная церемония закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень» (12+) состоится также в ОКЦ - 20 сентября в 18.00. Билеты еще можно найти в продаже, однако лучше поторопиться.

Общественно-культурный центр

Ленина, 100, тел.: 8 (4162) 37-02-26, 37-64-73

Амурский областной театр драмы

Ленина, 146, тел. 8 (4162) 33-74-20

КСТАТИ

Фестивальное кино

«Амурская осень» - фестиваль не только театра, но и кино. На этот раз в конкурсе примут участие 13 полнометражных и 24 короткометражных фильма. Билеты на них, как и в прошлые годы, будут бесплатными.

Помимо конкурсных фильмов амурчан ждут два специальных события - премьера документального фильма «35 миллиметров», режиссером которого выступает известный в Приамурье предприниматель, фотограф и спортсмен Олег Семенец, и показ короткометражной криминальной драмы «Последствия», снятой во время предыдущей «Амурской осени».

Кроме того, зрителям покажут панораму фильмов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в частности картины «Ржев» и «Халхин-Гол» 2019 года производства. С полной программой конкурсных и внеконкурсных показов можно ознакомиться на сайте амурская-осень.рф и в инстаграм-аккаунте @amur_osen.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В театре драмы открылась выставка, посвященная 75-летию Великой Победы

В фойе Амурского областного театра драмы проходит выставка «Война и сцена», посвященная 75-летию Великой Победы над фашизмом. На ней представлены архивные документы и фотографии, пожелтевшие от времени театральные программки, сцены из спектаклей военной тематики, инсталляции и фотозоны.

- Мы очень надеемся, что выставочный проект позволит всем нам заново осмыслить память о тяжелом испытании, которое выпало на долю нашей страны, - отмечает директор театра Татьяна Бедина. - Без памяти о прошлом, без благодарности к тем, кто подарил нам мирное небо над головой, невозможны свобода, любовь и творчество. Знать героическое прошлое страны и гордиться теми, кто выстоял в борьбе с фашизмом, - нравственный долг каждого из нас.

Концепцию выставки, подборку материалов и тексты выполнила драматург, член Союза писателей России Нина Дьякова, художественное оформление разработала главный художник театра Кристина Данилина вместе с театральными художниками, бутафорами и реквизиторами. Огромную помощь в оформлении выставки оказал Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске заработала обновленная библиотека искусств

Ремонт в библиотеке начался еще в марте. Фото: kult.amurobl.ru

Библиотека искусств преобразилась в Благовещенске, теперь это современное многофункциональное культурное пространство нового поколения. Торжественное открытие обновленной библиотеки состоялось 4 сентября, участие в нем приняли зампредседателя правительства Амурской области Юлия Рябинина и заммэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Первая на Дальнем Востоке муниципальная библиотека искусств была создана 15 марта 2019 года. Ее услугами пользуются более двух тысяч читателей, число посещений составляет около пятнадцати тысяч раз в год. В 2020 году библиотека искусств вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов России и получила 5 миллионов рублей на модернизацию пространства, закупку мебели и оборудования. А мэрия Благовещенска профинансировала ремонт фасада и внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории, проведение широкополосного интернета.

- В библиотеке нового поколения созданы несколько функциональных трансформирующихся пространств: современный зал выдачи литературы; зона творчества; выставочное пространство; студия звукозаписи и другие, -рассказывают в минкультуры и национальной политики Приамурья. - Библиотека оснащена самым современным оборудованием: проектором, аудиосистемой, электронным фортепиано, системой видеомэппинга (создания 3D-проекций. - Прим. ред.), студией звукозаписи, бесконтактным визуализатором, выставочным оборудованием.

Отмечается, что дизайн-проект библиотеки искусств разработало дизайнерское бюро Варвары Блохиной. При проектировании дизайнеры учитывали пожелания библиотекарей. Так, использовали нестандартный подход к оформлению зоны творчества - часть стен «зашиты» сеткой-рабицей, что дает дополнительные преимущества в размещении выставок. Еще одна стена покрыта грифельной краской, на ней можно писать и рисовать цветными мелками. А простенки в залах украсили изображения Сальвадора Дали, Чарли Чаплина, Фриды Кало, Юрия Никулина.

В воскресенье, 13 сентября в Благовещенске откроется традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень - 2020». Из-за ситуации с коронавирусом организаторы отказались от звездной дорожки. Церемония открытия состоится в Амурском областном театре драмы, трансляция пройдет в инстаграм-аккаунте @amur_osen и на YouTube-канале фестиваля.

Спектакли также пройдут в новом формате, с учетом требований Роспотребнадзора. Например, на входе в Общественно-культурный центр у зрителей будут проверять температуру, а руки обработают антисептиком. Кроме того, залы будут наполнять только на 50%, а значит увидеть спектакли «Амурской осени» в этом году смогут немногие.

В частности, амурскому зрителю представят такие постановки:

14 сентября, 19.00 - «Судьба в подарок». Молодые влюбленные Энни и Роберт, вдохновившись опытом физика Шредингера, решают провести небольшой эксперимент. Они имеют все шансы быть самой счастливой парой. Или самой несчастной... (12+)

15 сентября, 19.00 - «Зигзаг удачи». Наш герой молод, красив, легкомыслен и немного заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя всемогущим и заключает пари: сделать из первого встречного гения, который, не написав ни единой строчки, станет знаменитым писателем... (12+)

16 сентября, 19.00 - «Когда ангелы шутят». Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Леве. Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку - и они не могут разнять ладони. Мистика, скажете вы. Нет - чудо! Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф. (12+)

17 сентября, 19.00 - «Яблоко раздора». Повстречав молодую женщину с редким библейским именем Ева, Бруно и представить себе не мог, что эта встреча просто перевернет его жизнь. Бурный роман, захвативший обоих героев, достиг апогея, когда Ева познакомила возлюбленного… со своим мужем. Бруно оказался втянутым в хитроумный план, согласно которому он должен был убить супруга любовницы. (18+)

18 сентября, 19.00 - «Кабы я была». Это история жизни, фантазий, надежд и мечтаний трех подруг, переживших оккупацию во время Великой Отечественной войны. Каждый год они отмечают «тот самый день», который считают самой важной датой своей жизни. (12+)

18 сентября, 19.00 - «Генри и Элен». Вам любопытно заглянуть в тайный мир театра? По ту сторону, что скрыта от зрителей плотной тканью занавеса! В коридоры, что погружаются в таинственную тень, как только заканчивается спектакль… (12+)

19 сентября, 19.00 - «Любимая женщина Дон Жуана». В центре спектакля великий обольститель, которому уже под 50. Он разочарован в жизни и бежит ото всех - в первую очередь от себя. Почему любовь женщин не дала ему счастья? Любил ли он каждую из них? Что ждет его там, где он хотел найти покой - неужели наконец-то настоящее чувство? На эти и многие другие вопросы главный герой даст ответ вам лично, если у вас получится его услышать… (16+)

Большинство спектаклей поставят на сцене Общественно-культурного центра, и только «Кабы я была» - в Амурском областном театре драмы. Торжественная церемония закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень» (12+) состоится также в ОКЦ - 20 сентября в 18.00. Билеты еще можно найти в продаже, однако лучше поторопиться.

Общественно-культурный центр

Ленина, 100, тел.: 8 (4162) 37-02-26, 37-64-73

Амурский областной театр драмы

Ленина, 146, тел. 8 (4162) 33-74-20

КСТАТИ

Фестивальное кино

«Амурская осень» - фестиваль не только театра, но и кино. На этот раз в конкурсе примут участие 13 полнометражных и 24 короткометражных фильма. Билеты на них, как и в прошлые годы, будут бесплатными.

Помимо конкурсных фильмов амурчан ждут два специальных события - премьера документального фильма «35 миллиметров», режиссером которого выступает известный в Приамурье предприниматель, фотограф и спортсмен Олег Семенец, и показ короткометражной криминальной драмы «Последствия», снятой во время предыдущей «Амурской осени».

Кроме того, зрителям покажут панораму фильмов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в частности картины «Ржев» и «Халхин-Гол» 2019 года производства. С полной программой конкурсных и внеконкурсных показов можно ознакомиться на сайте амурская-осень.рф и в инстаграм-аккаунте @amur_osen.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В театре драмы открылась выставка, посвященная 75-летию Великой Победы

В фойе Амурского областного театра драмы проходит выставка «Война и сцена», посвященная 75-летию Великой Победы над фашизмом. На ней представлены архивные документы и фотографии, пожелтевшие от времени театральные программки, сцены из спектаклей военной тематики, инсталляции и фотозоны.

- Мы очень надеемся, что выставочный проект позволит всем нам заново осмыслить память о тяжелом испытании, которое выпало на долю нашей страны, - отмечает директор театра Татьяна Бедина. - Без памяти о прошлом, без благодарности к тем, кто подарил нам мирное небо над головой, невозможны свобода, любовь и творчество. Знать героическое прошлое страны и гордиться теми, кто выстоял в борьбе с фашизмом, - нравственный долг каждого из нас.

Концепцию выставки, подборку материалов и тексты выполнила драматург, член Союза писателей России Нина Дьякова, художественное оформление разработала главный художник театра Кристина Данилина вместе с театральными художниками, бутафорами и реквизиторами. Огромную помощь в оформлении выставки оказал Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске открылась обновленная библиотека искусств

Библиотека искусств преобразилась в Благовещенске, теперь это современное многофункциональное культурное пространство нового поколения. Торжественное открытие обновленной библиотеки состоялось 4 сентября, участие в нем приняли зампредседателя правительства Амурской области Юлия Рябинина и заммэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Первая на Дальнем Востоке муниципальная библиотека искусств была создана 15 марта 2019 года. Ее услугами пользуются более двух тысяч читателей, число посещений составляет около пятнадцати тысяч раз в год. В 2020 году библиотека искусств вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов России и получила 5 миллионов рублей на модернизацию пространства, закупку мебели и оборудования. А мэрия Благовещенска профинансировала ремонт фасада и внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории, проведение широкополосного интернета.

- В библиотеке нового поколения созданы несколько функциональных трансформирующихся пространств: современный зал выдачи литературы; зона творчества; выставочное пространство; студия звукозаписи и другие, -рассказывают в минкультуры и национальной политики Приамурья. - Библиотека оснащена самым современным оборудованием: проектором, аудиосистемой, электронным фортепиано, системой видеомэппинга (создания 3D-проекций. - Прим. ред.), студией звукозаписи, бесконтактным визуализатором, выставочным оборудованием.

Отмечается, что дизайн-проект библиотеки искусств разработало дизайнерское бюро Варвары Блохиной. При проектировании дизайнеры учитывали пожелания библиотекарей. Так, использовали нестандартный подход к оформлению зоны творчества - часть стен «зашиты» сеткой-рабицей, что дает дополнительные преимущества в размещении выставок. Еще одна стена покрыта грифельной краской, на ней можно писать и рисовать цветными мелками. А простенки в залах украсили изображения Сальвадора Дали, Чарли Чаплина, Фриды Кало, Юрия Никулина.