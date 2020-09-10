Кому выгодна экономическая нестабильность в Амурской области?

Действия лиц, связанных с прежним гендиректором Павлом Масловским, вредят не только репутации этой крупной компании, акции которой торгуются в премиальном списке Лондонской биржи, но и создают угрозу экономической и социальной стабильности в Амурской области, так как предприятия, входящие в «Петропавловск» - основные налогоплательщики в бюджет региона.

Напомним, в конце июля этого года Совет директоров уволил Павла Масловского, руководившего «Петропавловском» более 10 лет, назначив новым генеральным директором УК "Петропавловск" (управляет активами компании в РФ) Максима Мещерякова. Рынок позитивно воспринял эту новость, так как в последние годы к управленческим решениям команды Масловского было много претензий со стороны акционеров. Смену руководства позитивно оценило рейтинговое агентство Fitch Ratings, повысившее после смены директоров долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Petropavlovsk plc. с «B-» до «B», поставив стабильный прогноз.

"Масловский - известная фигура среди золотодобытчиков, хоть и был последние годы гендиректором, он по сути создал компанию. Но свой пакет продал давно, по закону собственники имели право его убрать. «Вряд ли бы без серьезных оснований его попросили, это серьезный бизнес, скандал никому не нужен», - заявил топ-менеджер одной из российских золотодобывающих компаний, попросивший не называть его имя.

Вопросы к Масловскому и его партнеру, англичанину Питеру Хамбро, у акционеров копились много лет, компания не выплачивала дивиденды с 2013 года, стоимость одной акции рухнула за 10 лет в Лондоне с 6 футов до 5 пенсов. Чистая прибыль за 2019 год не выросла и составила всего 26 миллионов долларов США, при том, что золото на мировом рынке подорожало на 18%.

На все вопросы Масловский не счел нужным реагировать, видимо считая публичную компанию своей личной собственностью и расставляя на ключевые посты приближенных и родственников.

Однако в августе 2020 года собрание акционеров Petropavlovsk в Лондоне решило иначе, уволив Масловского и пригласив на должность гендиректора Максима Мещерякова, ранее успешно руководившего предприятием по добыче алмазов в Архангельской области.

Ответ на этот логичный и законный шаг совершенно не вписывается в рамки западных корпоративных стандартов управления и российского законодательства. Прежняя команда Масловского назвала смену менеджмента собственником «рейдерским захватом» и теперь открыто саботирует решения Совета директоров, мешая новому руководству наладить работу предприятий на местах.

Во-первых, генеральный директор АО «Покровский рудник» (100% принадлежит Petropavlovsk) Сергей Ермоленко отказался допускать Мещерякова к управлению производственными активами в Амурской области. Сергей Ермоленко с середины 90-х управляет бывшими активами Масловского в Амурской области. Сначала он руководил Токурским рудником, затем стал генеральным директором Покровского рудника. Отраслевой журнал «Золото и технологии» указывает, что в 2011-2014 гг. он замещал Масловского в УК «Петропавловск», пока тот представлял Амурскую область в Совете Федерации.

Во-вторых, глава профсоюза АО «Покровский рудник» Андрей Хлевов потребовал через СМИ объяснений от акционеров «Петропавловск» в связи с увольнением Масловского, а также выразил от лица трудового коллектива недоверие новому генеральному директору, пригрозив забастовкой и остановкой производства на предприятиях компании в Амурской области.

Все эти действия похожи на шантаж местной власти, ведь для этого дальневосточного региона стабильная работа предприятий «Петропавловска» — это тысячи рабочих мест и весомая доля налоговых поступлений в местный бюджет.

В общем и целом, упорное стремление приближенных Масловского и Хамбро вести корпоративную войну в стиле дикого капитализма конца 90-х, саботировать законные решения акционеров, а тем более, попытки прикрываться трудовым коллективом в своих интересах в непростой экономической ситуации – не только неуместны, но и выходят за рамки правового поля.