Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 сентября 2020: Число случаев достигло 3,7 тысячи человек

Маски надевай! Фото: pexels.com

В Амурской области медики продолжают бороться с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, с начала пандемии в регионе заразились 3,7 тысячи человек. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Благовещенске.

За прошедшие сутки, 10 сентября, зарегистрировано 29 новых случаев заражения. В Благовещенске прибавилось 19 пациентов, в Тынде – семь, в Благовещенском, Магдагачинском и Михайловском районах – по одному. При этом с апреля выздоровели 2453 человека, 48 скончались.

Инфографика: Yandex.ru

Как видно по статистике, растёт количество заболевших в Тынде. Несмотря на это, в городе активно готовятся ко Дню города – о том, что праздник будет насыщенным, в своем инстаграм-аккаунте написала сама мэр Тынды Марина Михайлова. Она же объяснила рост случаев COVID-19:

- Готовим для вас насыщенный День рождения города. В условиях пандемии предпринимаем меры в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. Считаю необходимым напомнить вам о том, что вирус не дремлет. Ежедневно в столице БАМа фиксируются новые случаи заболевания - возвращающиеся отпускники привозят. Будьте осторожны. Дистанция и ещё раз дистанция! Не «кучкуемся» на празднике, - предупредила горожан Марина Валентиновна.

Инфографика: Yandex.ru

Она также обратила внимание, что если после торжественных мероприятий в городе будет новая вспышка, придется сады и школы снова закрыть. Так что не соблюдать коронавирусные ограничения амурчанам не только небезопасно, но и невыгодно.