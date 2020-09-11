Автомобиль столкнулся с локомотивом в Благовещенске

Авария произошла ночью. Фото: pexels.com

Сегодня ночью, 11 сентября, в Благовещенске произошло столкновение автомобиля Honda Fit с поездом. Видео с места событий опубликовали в социальных сетях.

Как сообщила хозяйка машины, в ДТП виноват машинист локомотива. По ее словам, он ехал с выключенными фарами на запрещающий сигнал светофора. Девушка отметила, что ее информацию могут подтвердить свидетели.

- Это наш Fit. Водитель вез людей, и много свидетелей. Поезд шел без фар и без светофора в два часа ночи. ГАИ и полиция сейчас просматривают камеры. Машиниста поезда уволили на месте ДТП, - написала владелица машины в соцсетях.

В благовещенском ГИБДД факт аварии подтвердили. Также специалисты уточнили, что люди не пострадали.

- В дежурную часть сообщение об аварии поступило в 1:23. ДТП произошло в районе дома по адресу: Амурская, 3/5. Произошло столкновение автомобиля Honda Fit и локомотива. В результате ДТП люди не пострадали. Автомобиль Honda Fit получил механические повреждения, - рассказали в пресс-службе благовещенского ГИБДД.

В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства произошедшего.