Учеников благовещенской школы №10 посадили на карантин из-за коронавируса

Изолируется только один класс. Фото: depositphotos.com

В Благовещенске родителей учеников школы №10 обязали посадить своих детей на самоизоляцию. Постановление об этом прислал Роспотребнадзор. В документе говорится, что школьники были в контакте с больным коронавирусом. Как рассказала мама одного из детей, точную информацию они пока не знают.

- Мой ребёнок учится в школе №10 в первом классе. Мы получили постановление, что с сегодняшнего дня наши дети должны сидеть на самоизоляции. Также там был указан номер, на который нужно отправить свои данные. Школа ничего об этих постановлениях не знает, директор пытается разобраться. Дозвониться на указанный номер мы не можем, - поделилась мама школьника.

Родительница также отметила, что остальные учащиеся школы продолжат обучение в привычном формате - и это при том, что их дети контактировали с учителем физкультуры, который работает в других классах. По её мнению закрыть должны были всю школу.

Позже классный руководитель первоклашек сообщила, что, возможно, Роспотребнадзор перепутал класс и отправил постановление не тем родителям. На карантин должен был сесть 2 «А».

Мэрия города Благовещенск информацию подтвердила. На самоизоляцию отправятся только второклассники.