Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 сентября 2020: В регионе возобновили медосмотры и диспансеризацию

Осмотры будут проводить с соблюдением множества требований. Фото: pixabay.com

По данным на утро 15 сентября в Амурской области зарегистрировано 3816 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 27 выявлено за прошлые сутки. В частности, вчера вирус нашли у жителей Благовещенска, Белогорска, Свободного и Тынды, а также районов – Магдагачинского, Константиновского и Серышевского.

Также сообщается, что в сумме с начала пандемии выздоровели 2532 человека. Сейчас врачи обследуют 1948 амурчан, бывших в контакте с больными. Изолированы они по месту жительства, в изоляторах или обсерваторах, на сайте правительства Амурской области не уточняется.

Между тем, в Приамурье возобновили профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Соответствующий приказ подписали в министерстве здравоохранении области. При этом все медосмотры должны проводиться в полном соответствии с временными методическими рекомендациями «По организации проведения профилактических осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Министерством здравоохранения России 7 июля 2020 года.

- Организация процесса должна предусматривать возможность выделения потоков пациентов, обратившихся для прохождения медицинских осмотров (диспансеризации), в том числе с использованием отдельных входов в здание медицинской организации, а также маршрутизацию в отделение/кабинет медицинской профилактики/центр здоровья, минуя регистратуру. На входе установлены дозаторы с кожным антисептиком. Внутри нанесена сигнальная разметка для соблюдения принципа социальной дистанции в 1,5 метра. При посещении гражданами медицинской организации обязательно ношение масок. Всем пациентам и сопровождающим лицам при входе в учреждение проводится термометрия. В случае выявления пациента с повышенной температурой тела, предпринимаются меры по его изоляции в установленном порядке», - отметила руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.

Кроме того, правилами определено, что прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации пациентом, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, допустимо только после выздоровления – отсутствия симптомов заболевания, наличия двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с промежутком не менее 1 суток.

Необходимо обеспечить соблюдение режима проветривания в помещениях медицинских организаций, предусмотреть наличие и использование стационарных или передвижных устройств обеззараживания воздуха. Также необходимо обеспечить проведение текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, и дезинфекцией не реже двух раз в смену высококонтактных поверхностей.