Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 сентября 2020: Число заболевших приближается к отметке в 4 тысячи

Между тем, амурчан призывают привиться против гриппа. Фото: pexels.com

Амурскую область продолжает терзать пандемия коронавируса – только вчера, 15 сентября, в регионе заболели 26 человек. Всего в Приамурье с начала пандемии выявлено 3842 случая новой коронавирусной инфекции.

Однако есть и хорошие новости. Во-первых, уже успели выздороветь 2359 амурчан, все они выписались из стационаров. Во-вторых, снизилось количество заболевающих в Благовещенске: если 14 сентября заразу подхватили 18 жителей города, то 15 сентября – всего семь. Будем надеяться на дальнейшее снижение.

Врачи продолжают проверять на COVID-19 амурчан, общавшихся с больными. Сейчас они наблюдают и обследуют 1948 человек, которые изолированы по месту жительства. Всего же в области провели уже 259 109 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

КАДРЫ

«Ковид» повлек дефицит

Пандемия коронавирусной инфекции болезненно сказалась на строительной отрасли Приамурья - в регионе не хватает специалистов, так как нет возможности привлекать иностранную рабочую силу.

- В связи с эпидемиологической обстановкой ситуация резко изменилась, на сегодняшний день в строительной отрасли у нас дефицит трудовых ресурсов и вакансий составляет 3 тысячи работников - без учета крупных инвестиционных проектов. Мы впервые столкнулись с такой проблемой, наша задача, учитывая реализацию национальных проектов, в том числе в сфере образования, создать возможность выхода на рынок труда наших соотечественников, в первую очередь амурчан, - подчеркнул министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков в ходе заседания общественного совета при ведомстве.

Как рассказал начальник отдела министерства образования и науки Амурской области Михаил Захаров, кадры строительной отрасли в Приамурье готовят семь учреждений среднего профессионального образования. В этом году из их стен выпустились 590 человек. При этом 60% из них ушли в армию, порядка 10% поступили в вузы, порядка 10% на работу решили не устраиваться.

- Мы можем увеличить наборы в учебных заведениях на самые необходимые региону специальности, по согласованию с отраслевыми объединениями. Кроме того, до декабря текущего года в Амурской области совместно с союзом WorldSkills будет проведена работа по обучению граждан, которые пострадали от последствий коронавирусной инфекции. Они смогут пройти обучение, в том числе по направлениям «кирпичная кладка», «малярно-декоративные работы», «сварочные технологии», «электромонтаж». Обучение бесплатное, - озвучил предложения регионального минобра Михаил Юрьевич.

Кроме того, на совещании решили проработать меры поддержки молодых специалистов в сфере строительства - например, обеспечивать их жильем, давать отсрочку от армии при обязательном трудоустройстве по специальности.

КСТАТИ

Амурчан зовут бесплатно поставить прививку от гриппа

Мобильный пункт вакцинации будет работать 18 сентября на набережной в Благовещенске. Ставить прививки будут бесплатно с 16.00 до 18.00. Работать будут профессионалы - медицинская бригада ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1».

- Мобильная вакцинация проводится для совершеннолетних граждан с их письменного согласия. Перед процедурой пациенты в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Врачи измеряют температуру тела и определяют наличие возможных противопоказаний, - уточнили в пресс-службе администрации Благовещенска.

По последним данным, в Благовещенске прививки от гриппа поставили 47 843 человека, в том числе 15 658 детей. Всего планируется привить 139 тысяч горожан. Вакцинация в областном центре продлится до 1 ноября.