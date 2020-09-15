Благовещенцев возмутили цены на услуги такси

Сейчас цены на поездку пришли в норму, но благовещенцам надо быть готовыми к росту во время дождей Фото: Татьяна РЯБОВА

В августе Благовещенск всколыхнула волна недовольства: цены на такси резко поднялись. Поездка, которая ранее стоила 100 рублей, выходила в два-три раза дороже. Люди начали бить тревогу, требовать проверку и рассказывать «об этом безобразии» в социальных сетях. Отдельные инициативные горожане даже обратились в УФАС. «Комсомолка» решила разобраться, с чем связан рост цен и стоит ли ждать повторения.

«Похоже на сговор»

Некоторые амурчане отнеслись к ситуации с пониманием, находили таксистам оправдание. А кто-то уверенно заявил, что это «заговор».

- Прошу обратить ваше внимание, что резкий рост цен агрегаторов такси не связан с праздничными днями, погодными условиями и ростом спроса (пандемия). Очень напоминает картельный сговор. В мае маршрут Красноармейская, 175 - Ленина, 48 стоил 100-120 рублей, а в августе этот же маршрут стоит 220-250 рублей. А услуги на перевозку в общественном транспорте остались на том же уровне, - рассказала одна из жительниц Благовещенска.

Многие отмечали, что такси не только едет очень долго, но еще и отказывается брать заказ, пока существенно не повысишь цену. Поехать в микрорайон, даже за повышенную цену, желающих почти не было.

Оно того не стоит

Таксисты в негодовании не уступали, заявляя, что они тоже люди, которые платят ипотеку, обеспечивают семьи и хотят есть.

- А никого не смущает, что у нас весь город перекопан? - возмутился таксист Александр. - Чтобы проехать, допустим, на Калинина, 1, сейчас нужно объезжать через городской парк. И, если выходной, там пробка и коллапс, будешь ехать минут 20-30. А в микрорайоне сейчас такое творится, что люди на работу в центр города добираются минут по 40, хотя раньше хватало 15. Да что там, люди на КПП из «микрахи» по 30 минут едут!

Именно с этим таксист связал повышение цены. Оно и логично - водители вынуждены искать объезд, который, как правило, увеличивает расстояние, стоять в пробках, теряя много времени. При этом гораздо сильнее расходуется бензин. Работать в убыток себе никто не будет.

- Люди привыкли ездить по 100 рублей, сейчас 200 рублей - они уже начинают жаловаться, вот, такси стало дорогим. Садитесь на автобус, там цена не изменилась. Проблема-то в чем? А то начинается… - рассуждает Александр. - Несколько лет назад поездка из центра в микрорайон стоила 150-200, и люди ездили, а сейчас разбаловали народ низкой ценой. Чтобы людям просто куда-то доехать - столько нервов. Столько аварий по городу. Некоторые отказываются даже за 300 рублей везти в микрорайон. Потерять час времени в пробках - оно того не стоит.

Микрорайон - болезненная тема для таксистов Фото: Татьяна РЯБОВА

Умная система и повышенный спрос

На возмущения горожан ответили и компании, которые предоставляют услуги такси. Агрегаторы заявили, что цена поездки обоснована не желаниями таксиста, а зависит от разных факторов: спроса и предложения, погоды, дорожной ситуации, экономических условий.

- Система умеет выявлять критические изменения и реагировать на них, например, включением и выключением повышающих коэффициентов. Это позволяет мобилизовать больше водителей, когда нужно, и увеличить количество выполненных заказов, - рассказала Екатерина Мамай, пресс-секретарь одной из организаций.

На спрос в свою очередь повлияли погодные условия - долгое время в городе стояла жаркая погода, а за ней последовали дожди с подтоплениями, которые затруднили проезд. Кроме того, лето 2020 года отличается повышенным количеством заказов из-за ситуации с коронавирусом - многие посчитали этот вид транспорта более безопасным в санитарно-эпидемиологическом плане.

- При таких дорожных условиях водителю приходится искать объездные пути или стоять в пробках. Увеличивается расход топлива, который должен быть компенсирован. Также маршрут, который занимал 15-20 минут, теперь может занимать от 40 минут до 1 часа. Из-за этого пассажирам дольше приходится дожидаться свободных водителей, - добавили представители одного из агрегаторов такси.

В микрорайонах, куда доступ затруднен из-за пробок, цена поездки тоже может быть увеличена, так как свободных автомобилей там меньше, чем пассажиров, желающих уехать. И это проблема не одной компании.

- Когда где-то свободных машин не хватает, приходится привлекать водителей с других районов, а это - время на прогон автомобиля и бензин. За последние пять лет цены на топливо возросли, также подорожали запчасти и расходные материалы для обслуживания автопарка, при этом качество дорог лучше не становится, - отметил администратор такси Дмитрий.

По его словам, минимальная цена на перевозки в городе поднималась последний раз лет семь назад. Радикально поменять стоимость не представляется возможным из-за конкуренции с сетевыми службами заказа, у которых проезд четверых людей стоит дешевле, чем на автобусе. Однако повышения цены, связанные с условиями работы, неминуемы.

Представители разных компаний объясняют ситуацию одинаково - на цены влияют перекопы, маленькое количество водителей и дожди Фото: Татьяна РЯБОВА

Ситуация стабилизируется

Дожди прошли, с подтопленных улиц ушла вода, а дороги стали постепенно открывать для транспорта. Пробки в Благовещенске все равно есть, но вот цены на такси, по словам горожан, немного снизились.

- Всю неделю ездила по ремонтным делам, конечно, на автобусе со стройматериалами неудобно. С ценами на такси по-разному. В будни все спокойно, можно и за 80 рублей уехать. А в выходные - жуть. Видимо, только активность людей возрастает, сразу таксисты поднимают цены, - рассказала Елизавета, жительница Благовещенска.

Другие благовещенцы добавляют, что цена сильно зависит от времени и погоды. Стоимость взлетает в дождь, что, видимо, связано с повышенным спросом. Также поездка дорожает в часы пик.

Обошлись без проверок

Обращение с жалобой на высокие цены тем не менее поступало в управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области. В УФАС рассказали, что это первая и единственная жалоба на цены за услуги такси от жителей Благовещенска. Направлена она была еще в августе и могла бы послужить основанием для проверки, однако заявление было составлено неправильно.

- Из обстоятельств, изложенных в обращении, не представляется возможным сделать вывод о том, какие именно агрегаторы (компании) такси осуществляли действия, предположительно содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, не указаны сведения о лице, в отношении которого подано заявление, - объяснили в УФАС.

Повторное заявление со всеми необходимыми данными можно было подать в течение десяти рабочих дней, однако оно так и не поступило.