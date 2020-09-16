Алкоголь и подростки: как уберечь детей

Почему же так получается, что совсем еще дети становятся алкозависимыми? Фото: DepositPhotos

Детский и подростковый алкоголизм - ужасное явление, но оно имеет место в современном мире. Почему же так получается, что совсем еще дети становятся алкозависимыми, и о том, как избежать подобной беды, мы поговорили с врачом-наркологом кабинета профилактики наркологических расстройств Амурского областного наркологического диспансера Галиной Жушман.

Причины детского алкоголизма

Употребление спиртных напитков в детско-подростковом возрасте в настоящее время является серьезной проблемой нашего общества. Точные данные о распространенности алкогольной зависимости в подростковом возрасте отсутствуют, однако, согласно статистике, более 30% подростков имеют те или иные факторы риска развития пристрастия к алкоголю.

К таким факторам риска относятся:

• неблагополучная наследственность, особенно если в семье оба родителя злоупотребляют алкоголем. У детей алкоголиков зависимость от психоактивных веществ возникает в 3-4 раза чаще по сравнению со сверстниками - детьми непьющих родителей.

• неправильное воспитание в семье (полное отсутствие внимания к ребенку либо, наоборот, жесткая опека, не позволяющая ему принимать самостоятельные решения);

• врожденные черты характера ребенка - они имеют огромное значение в формировании пристрастия к алкоголю.

- Некоторые подростки принимают спиртное, «чтобы отключиться», другие дети, особенно те, которые замкнутые - чтобы упростить общение со сверстниками и заглушить постоянные внутренние противоречия. Толчком для употребления алкоголя у других молодых людей становится желание привлечь внимание и повысить собственный статус в глазах группы, а некоторым хмельные напитки нужны как «лекарство» для нормализации настроения, - рассказывает Галина Жушман.

Большая ошибка

По результатам опросов, еще в 90-е годы прошлого столетия средний возраст юношей на момент первого употребления спиртного составлял 16-18 лет. Спустя десятилетия этот возраст снизился до 10-12 лет. При этом если раньше чаще употребляли алкоголь подростки мужского пола, то с начала XXI века половые различия практически стерлись и спиртное начали активно принимать не только юноши, но и девушки.

Очень важным моментом в формировании пристрастия к алкоголю является тот факт, где впервые ребенок его попробовал.

- Примерно 30% несовершеннолетних, состоящих у нас на учете, впервые попробовали алкоголь в кругу семьи. И это очень страшно. Родительский запрет для ребенка является самым сильным ограничением. И когда родители снимают этот запрет, позволяя ребенку выпить шампанского на Новый год или на семейном торжестве, то ребенок воспринимает это как должное явление. Такие подростки всегда будут употреблять алкоголь и в компании сверстников, - предостерегает врач.

По словам специалиста, детские ощущения - самые сильные и наиболее запоминающиеся. Ребенку очень нравится вкус шампанского, легкое чувство опьянения, и когда ребенок знает, что родители разрешают употреблять алкоголь, тогда это становится неконтролируемым.

Страшные последствия

Алкоголь крайне негативно влияет на интеллект, психику и тело подростка.

- Этанол нарушает образование новых нейронных связей, которые в норме должны активно формироваться в детстве и в юности. Снижается способность к обучению, ухудшаются процессы усвоения новой информации и переработки ранее полученных данных. Такие подростки попадают в неблагоприятную социальную среду. Они отказываются от дальнейшего обучения и выбирают низкооплачиваемый неквалифицированный труд, начинают воровать и вести криминальный образ жизни, - перечисляет последствия Галина Жушман.

Кроме того, нарушается деятельность внутренних органов, повышается вероятность развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыводящей систем.

- Если несовершеннолетний употребляет алкоголь 2-3 раза в месяц, то мы уже можем говорить о злоупотреблении. Даже при такой частоте употребления спиртных напитков мы находим у подростка вредные последствия, - говорит врач.

Гремучая смесь

В последнее время в молодежной среде очень популярным стало употребление энергетических напитков, что является тревожной тенденцией. Особенно страшно, что зачастую спиртное и энергетики смешивают между собой.

- Основным веществом, входящим в состав энергетических напитков, является кофеин. Сочетание алкоголя и энергетиков является гремучей смесью. Алкоголь снижает критичность человека по отношению к собственному поведению и восприятию окружающей действительности. А энергетик дает человеку иллюзию всемогущества. Кроме того, в некоторых случаях употребление алкоголя с энергетиком может вызвать остановку сердца. Ведь алкоголь со своей стороны стимулирует адреналиновую систему, то же самое делает энергетик. И оба вещества усиливают действие друг друга, - объясняет взаимосвязь врач.

Остановить болезнь можно

Зависимость к употреблению энергетических напитков формируется очень быстро. В настоящее время наркологической службой Амурской области выявляются подростки на ранних этапах употребления, что является очень хорошей тенденцией. Благодаря работе комиссий по делам несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних, администраций учебных заведений и бдительности сознательных родителей, в поле зрения наркологов попадают подростки, у которых еще не сформировалась зависимость к алкоголю. С такими несовершеннолетними работают психологи, психотерапевты, врачи-наркологи.

- Если вы заметили, что ваш ребенок стал приходить домой в состоянии алкогольного опьянения, не бойтесь отвести его на консультацию к врачу-наркологу! Зачастую ваш страх может привести к негативным последствиям, - обращается к родителям Галина Жушман. - Чем раньше подросток обратится к специалистам, тем более вероятен благоприятный исход.

Как говорит врач, примерно 87% несовершеннолетних после лечения прекращают употреблять алкоголь. А зачастую даже бывает достаточно всего одной беседы нарколога, психолога, чтобы ребенок понял всю пагубность употребления спиртных напитков.

СПРАВКА КП

Где помогут ребенку и родителям?

Если родители заметили неладное в поведении и образе жизни ребенка, не стоит терять время - как можно скорее обращайтесь за помощью. На базе Амурского областного наркологического диспансера (г. Благовещенск, ул. Больничная, 32/4) работает подростковый кабинет. Здесь принимают юных пациентов анонимно, а вся информация о несовершеннолетнем - конфиденциальна. Кроме того, здесь круглосуточно работает экспертный отдел. Если родители предполагают, что ребенок находится в состоянии алкогольного опьянения, они могут привести его на медицинское освидетельствование, и это также останется строго конфиденциальной информацией. Получить консультацию также можно по круглосуточной горячей линии: +7 (4162) 77-67-07.

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Мы продолжаем начатую в прошлом году серию публикаций о том, как позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Совместно с министерством здравоохранения Амурской области и Амурским областным центром медицинской профилактики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» мы расскажем читателям, как уберечься от неприятностей и сохранить здоровье на долгие годы!

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