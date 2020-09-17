Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 сентября 2020: Заболеваемость пошла на спад?

Статистика выглядит неплохо, но об окончании пандемии говорить рано. Фото: instagram.com/va.orlov/

В Приамурье постепенно снижается количество случаев коронавируса, выявляемых за сутки. Если в начале прошлой недели число новых пациентов за день достигало 30-35 человек, то вчера специалисты выявили COVID-19 только у 25 амурчан. Снизился рост числа заболевших и непосредственно в Благовещенске. Если в понедельник в амурской столице подтвердилось 18 случаев, то в среду – всего семь.

На данный момент, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, общее число заразившихся в регионе достигает 3867 человек. Такими темпами оно скоро превысит порог в 4000 человек, ведь в Приамурье по-прежнему каждодневно фиксируют минимум 25 случаев.

Инфографика: Yandex.ru

Между тем, к утру 17 сентября в Амурской области выздоровели уже 2539 жителей. Число умерших, по статистике Роспотребнадзора, не растет уже несколько месяцев – от опасного вируса скончались 48 человек.

Сейчас врачи обследуют 1315 амурчан, общавшихся с зараженными. Все они изолированы по месту жительства.