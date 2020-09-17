Утром 17 сентября скончался главный режиссер Амурского театра кукол

Коллеги Петра Александровича рассказывают, что он умел разговаривать с маленькими детьми на понятном для них языке. Фото из архива Петра Козеца

Сегодня утром, 17 сентября, в возрасте 66 лет скончался главный режиссёр Амурского областного театра кукол Пётр Александрович Козец. Печальную новость сообщили сотрудники театра.

Петр Александрович родился в 1954 году в г. Иркутске. Окончил Восточно-сибирский государственный институт культуры в 1975 году. Работал артистом Бурятского театра кукол, главным режиссером Ростовского, Иркутского, Грозненского театров кукол. С 1988 года – главный режиссер Амурского областного театра кукол. Благодаря П.А. Козецу начался новый этап в развитии театра, отмеченный поиском современных решений, новой эстетикой, постановкой высокохудожественных, заставляющих задуматься, спектаклей.

- Он отдал нашему театру больше 30 лет - в 1988 году он был приглашён на должность главного режиссёра. С его приходом в истории театра начался качественно новый этап: иная эстетика, поиски современных решений и, что самое главное, высокохудожественные, заставляющие серьёзно задуматься, спектакли, - написано в инстраграме Амурского областного театра кукол.

Петр Александрович Козец поставил более ста спектаклей, среди которых «Ханума», «Любознательный слоненок», «Раз – ромашка, два – ромашка», «Снегуркина школа», «Сэмбо», «По-щучьему велению», «Золушка», «Черно-белые метаморфозы», «Золотой цыпленок». Поставил первый теневой спектакль «Сказки феи». Самые яркие постановки Амурского театра кукол завоевывали призы международных и региональных фестивалей кукольных театров: «Байкальское кольцо», «Театры кукол Сибири», «Комсомольск сказочный».

Фото из архива Петра Козеца

Он и сам был артистом, сыграл ведущие роли в 25 спектаклях. «Золотой цыпленок», в котором он исполнил роль Волка, стал лауреатом премии в области литературы и искусства Амурской области в 1995 году. Был также награжден Орденом Дружбы, был ветераном труда.

Петр Александрович являлся одним из авторов и руководителей федерального проекта «Театр – XXI век». Много лет возглавлял Амурское отделение Союза Театральных Деятелей России, защищая интересы творческих людей. Был автором идеи благотворительных губернаторских елок – новогодних утренников для детей.

Коллеги Петра Александровича рассказывают, что он умел разговаривать с маленькими детьми на понятном для них языке. Во всех его спектаклях дети видят «что такое хорошо и что такое плохо». Он сохранял традиции старого доброго театра, но ещё он всегда поддерживал новаторские идеи молодых режиссёров. Много лет он сам выходил на сцену, и кукла оживала в его руках.

- Для артистов он всегда был не только главным режиссёром, но другом и партнёром, - с теплом говорят сотрудники театра.

Фото из архива Петра Козеца

Соболезнования родным и близким Петра Козеца выразили также в министерстве культуры и национальной политики Амурской области. «Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.

Где и когда простятся с Петром Александровичем, сообщат позже.

Фото из архива Петра Козеца

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