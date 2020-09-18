Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 сентября 2020: Министр здравоохранения области побывала на благовещенской скорой

На станции имеются проблемы внутри коллектива. Фото: DepositPhotos

В Амурской области на данный момент выявлено 3895 случаев новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки – 28. Число заболевших пополнили 17 жителей Благовещенска, по три жителя Зеи и Свободного, по два – Благовещенского и Ивановского района, а также один житель Шимановска. Выздоровели с начала пандемии 2563 амурчанина.

Обследования продолжаются. Сейчас врачи проверяют 1315 человек, которые общались с больными COVID-19. Все они находятся в изоляции по месту жительства. Всего же, по состоянию на 17 сентября, в области провели 263 906 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Между тем, и. о. министра здравоохранения Приамурья встретилась с коллективом станции скорой помощи Благовещенска. На встрече также присутствовали замминистра Наталья Газданова и главврач станции Дмитрий Островский. С врачами, фельдшерами и водителями обсудили обеспеченность средствами индивидуальной защиты, кадровый вопрос, а также проблемы, которые есть сейчас в коллективе.

- Благовещенская станция скорой помощи получит дополнительно три автомобиля скорой помощи. В медучреждении и дальше будут обновлять автопарк - губернатор области Василий Орлов поддержал это решение. Кроме этого, будет ремонт гаража для автомобилей скорой помощи, - прокомментировала и. о министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Что касается обеспеченности средствами индивидуальной защиты, то их на станции достаточно. Нужды в СИЗах медики не испытывают, отмечают в правительстве Амурской области.

Укомплектованность станции скорой помощи кадрами - ещё один вопрос, который обсудили на встрече с медиками. Предложения о том, как пополнить коллектив новыми врачами и фельдшерами главврач скорой помощи озвучит руководителю минздрава Приамурья в ближайшее время.

Говорили и о проблемах внутри самого коллектива. Сотрудники станции скорой помощи рассказали о недопонимании друг с другом. Руководитель призвал коллег поддерживать хорошие отношения:

- Коллектив должен быть сплочённым. Если есть ошибки - приходите, будем разбираться. Руководство скорой помощи готово к диалогу. Мы услышим проблемы, с которыми вы к нам придете, будем решать, - отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Дмитрий Островский.