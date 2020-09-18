Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Приамурье: Вакцина – пришла, тесты в новых лабораториях – стартуют

А совсем скоро стартует второй этап тестирования на иммунитет к коронавирусу. Фото: pexels.com

В Амурской области прошло очередное заседание оперативного штаба по вопросам новой коронавирусной инфекции. На нем было сделано несколько важных объявлений. Во-первых, в регион пришла вакцина от COVID-19 для медиков. Во-вторых, тесты на коронавирус начнут проводить две новые лаборатории.

О поступлении вакцины от коронавируса рассказала и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. По ее словам, минздрав региона сегодня получает первую небольшую партию новой отечественной вакцины. Вакцинация начнется с медиков, работающих непосредственно в инфекционных госпиталях – напомним, таких стационаров в Приамурье восемь. Все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты на месяц работы.

Для увеличения охвата населения тестированием на COVID-2019 продолжается работа по расширению сети лабораторий, проводящих исследования, рассказала на заседании врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица.

В настоящее время готовятся лаборатории Благовещенской городской клинической больницы и ООО «ЛабОст». Они включены в реестр для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На первых этапах все исследования будут проводиться под строгим контролем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», а положительные результаты будут верифицироваться.

На сегодня в Приамурье проведено порядка 265 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области на сегодня:

8 инфекционных госпиталей на 660 коек.

22% коек свободны.

838 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в медорганизациях, подведомственных минздраву области.

537 пациентов – на стационарном лечении.

301 пациент - на амбулаторном лечении.

У 5% пациентов фиксируется тяжелое течение заболевания.

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