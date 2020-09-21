Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 сентября 2020: Почти 4 тысячи случаев зафиксировано в Амурской области

Снять маски мы, похоже, сможем еще нескоро. Фото: pixabay.com

В Амурской области отмечается рост заболевших COVID-19. За прошлые сутки зарегистрировано 30 случаев, преимущественно в районах области. В Благовещенске новых заболевших относительно немного – всего 12 человек. Всего в области заражены 3989 жителей, 2592 из них успели выздороветь.

Власти продолжают разрабатывать новые решения по борьбе с коронавирусной инфекцией. На прошедшем в пятницу, 18 сентября, оперативном штабе стало известно, что в область поступила вакцина от коронавируса – пока только для медиков. Также увеличилось число лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19.

Всего с начала пандемии в Приамурье провели свыше 270 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Сейчас обследуют 1286 амурчан, общавшихся с больными «ковидом». Все они изолированы на дому.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приамурье признано одним из лучших регионов страны по поддержке бизнеса в условиях пандемии

Амурская область вошла в ТОП-10 регионов страны по объемам региональных мер поддержки бизнеса в пандемию COVID-19. Развернутый анализ деятельности субъектов России подготовил Центр налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова.

По итогам анализа, рейтинг регионов по числу введенных мер возглавили Москва, а также Тульская, Челябинская и Ленинградская области. В этих субъектах было введено от 17 до 21 меры поддержки. В число лидеров вошло и Приамурье, здесь было введено 16 различных мер помощи предпринимателям. Регион расположился в ТОП-е на одном месте вместе с Санкт-Петербургом, Ульяновской областью, Республикой Мордовия и Удмуртской Республикой. Замыкает группу лидеров Пермский край.

На муниципальном и региональном уровне в Приамурье уже введены два пакета мер поддержки бизнеса. Это налоговые льготы, приостановка проверок, отсрочка или освобождение от арендной платы, льготные микрозаймы, поддержка областного Центра «Мой бизнес». Кроме того, введены прямые субсидии до 200 тысяч рублей для пострадавших предпринимателей, позднее – до 500 тысяч рублей для отдельных сфер бизнеса. Также существуют муниципальные субсидии. В общей сложности для прямой финансовой поддержки бизнеса правительство региона выделило больше 175 миллионов рублей.

- Сегодня, как никогда, важна консолидация бизнеса и власти. Ведь от состояния бизнеса напрямую зависит не только развитие экономики региона, но и непосредственно качество жизни амурчан. В Приамурье работают порядка 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из-за пандемии большинство из них оказалось в непростой ситуации, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но основным стало то, что ситуация оказалась не похожа ни на один из предыдущих кризисов. В зависимости от вида деятельности бизнесу требовались разные меры поддержки, поэтому каждый вид помощи - будь то прямые субсидии или налоговые льготы - разрабатывался адресно с учетом обстановки в каждой конкретной сфере, - отметил губернатор Василий Орлов.

Важно, что помимо уже введённых мер в Приамурье активно продолжается работа по разработке новых пакетов поддержки.

- Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом, обмениваемся мнениями и отслеживаем динамику по каждой сфере. Благодаря такой обратной связи региональные меры поддержки предпринимателей постоянно совершенствуются и корректируются. И сегодня мы уже обсуждаем дальнейшие действия и планы, чтобы не только компенсировать текущие потери и стабилизировать ситуацию, но и создать все условия для дальнейшего развития бизнеса в области, - подчеркнула министр экономического развития области Людмила Старкова.