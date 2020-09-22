Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 сентября 2020: Школы в Амурской области продолжают закрываться из-за COVID-19

С начала занятий не прошло и месяца. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области продолжает бушевать коронавирусная инфекция – число заболевающих день ото дня растет. Это хорошо видно на графике ниже: после небольшого спада в середине прошлой недели число выявляемых ежедневно случаев заражения вновь повысилось до минимум 30 в сутки. Так, 21 сентября, выявлено 32 новых случая коронавируса в Благовещенске, Свободном, селе Константиновка, Белогорске, Тынде и Зее.

Всего в регионе зарегистрирован 4021 случай заражения. Из них 2631 завершился выздоровлением, пациенты выписаны из стационаров. Скончались от коронавируса 48 амурчан, 67% умерших – старше 65 лет.

Инфографика: Yandex.ru

Болезнь распространяется и в некоторых школах Амурской области. Первым на дистанционное обучение ушел один из классов школы №10 города Благовещенска, где коронавирусом заболел учитель. В понедельник, 21 сентября, мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил о тревожной ситуации сразу в трех школах города – по одному классу в каждой перешли на дистанционное обучение.

Наконец, стало известно о переходе на удаленное обучение лицея №8 города Тынды. Сообщение об этом появилось вечером 21 сентября в социальных сетях. В частности, говорилось следующее:

- В соответствии с предписанием ТО (территориального органа – прим. ред.) Роспотребнадзора в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах от 21.09.2020 года учебный процесс всех с 1 по 11 классы переводится на дистанционную форму обучения. Срок «вынужденного дистанта» будет сообщен дополнительно. Ориентировочно 14 дней.

Информацию подтвердила мэр Тынды Марина Михайлова. Она уточнила, что в лицее заболели педагог и ученик. Остальные образовательные учреждения города продолжают работать очно.