Сейф с 21 миллионом рублей украли из офиса стройфирмы в Благовещенске

Сейф, конечно, был не такой. Фото: pixabay.com

Подозреваемого в краже сейфа с деньгами задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области ОМВД России по Магдагачинскому району. На поимку возможного вора им хватило одних суток.

- Установлено, что в офис одной из строительных организаций г. Благовещенска под видом клиента пришёл мужчина. Воспользовавшись отсутствием в помещении персонала, он взял находящийся там сейф и покинул здание. В металлическом ящике находилось более 21 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Изучив видеозаписи камер наблюдения, опросив возможных свидетелей, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края 1990 года рождения. Подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Подозреваемого задержали. Фото: Управление МВД по Амурской области

Правоохранителям поступила информация, что фигурант скрывается в п. Магдагачи Амурской области и вскоре собирается покинуть Приамурье. Полицейские в течение суток задержали злоумышленника, доставив в областной центр. Мужчина признался в содеянном и выдал часть похищенных денег в сумме около 15 миллионов рублей. Остальное, с его слов, он потратил, в том числе на покупку автомобиля, который был изъят.

В ходе расследования уголовного дела полицейские также выяснили, что задержанный причастен и к другим кражам, совершённым на территории Благовещенска. Как сообщают в ведомстве, злоумышленника заключили под стражу.