Единственная спасшаяся в авиакатастрофе передаст цветы к месту крушения самолета в Приамурье

Фото со съемок фильма «Одна». Источник «КП»-Пермь»

Лариса Савицкая – единственная выжившая в авиакатастрофе над Приамурьем в 1981 году – планирует передать цветы к месту крушения самолета. Туда 8 октября отправится экспедиция для последующей разработки туристического маршрута. Об этом «КП – Благовещенск» рассказал один из организаторов экспедиции, редставитель федерации мультиспорта «Амурбайк» Роман Шабанов.

В октябре пройдет уже вторая экспедиция в этот район Амурской области. Первая экспедиция под названием «Рейс 811» состоялась в августе 2020 года, в ней участвовали 22 человека. Экспедицию посвятили памяти погибших в катастрофе 24 августа 1981 года. Первоначальной задачей было разведать новые туристические маршруты, которые могут стать необычными с точки зрения локаций и информационного наполнения.

Участники августовской экспедиции. Фото: visitamur.ru

- Изначально мы разведывали туристический маршрут – его, к слову, сейчас дорабатывают, - рассказал Роман Шабанов «Комсомолке». – А затем уже было решено, что, раз мы знаем координаты места падения и знаем дорогу, то нехорошо было бы не почтить память погибших.

Участники экспедиции возложили на месте крушения венок и цветы. Сама точка находится на расстоянии примерно 120 километров от федеральной трассы, в Бурейском районе Приамурья. Дорога тяжелая – кое-где путь пришлось пробивать топором, одну из рек нужно было переходить вброд. Часть маршрута проходит по территории государственного природного заказника «Андреевский» - это место обитания амурского тигра. Поэтому туристические группы, если таковые всё же соберутся, пускать туда будут только с разрешения и в сопровождении охотоведов.

Местами дорога практически непроходимая. Фото: visitamur.ru

- Во время первой экспедиции мы хотели найти материальные данные о той катастрофе – обломки одного из самолетов. И нам удалось отыскать небольшой фрагмент, - поделился Роман Шабанов. – Мы передали его в музей Бурейского района.

В конце сентября амурчанин принял участие в съёмках федеральной телепередачи, выпуск которой был посвящен выжившим в авиакатастрофах. Во время съёмок Роману Шабанову удалось познакомиться с Ларисой Савицкой – узнав о следующей экспедиции, она захотела передать цветы к месту крушения. Также Роман встретился со съёмочной группой кинофильма «Одна». Картину, посвященную авиакатастрофе 1981 года, снимают в Пермском крае, премьера запланирована на 2021 год. Как рассказали Роману участники съёмочной группы, премьера может состояться в Благовещенске – столице Амурской области, где и произошла трагедия.

Лариса Савицкая и съемочная группа фильма с фрагментом самолета. Фото: Роман Шабанов

Напомним, 24 августа 1981 года Лариса Савицкая вместе с мужем возвращалась в Благовещенск из свадебного путешествия рейсом 811 на борту Ан-24. Над Завитинском самолет столкнулся с дальним бомбардировщиком Ту-16К. Пассажирский самолет потерял две консоли крыла с топливными баками и верх фюзеляжа – по сути, крышу, а при падении сам корпус разломился на части.

В одной из этих частей находилась Лариса Савицкая, которая, вспомнив просмотренный накануне фильм о другой авиакатастрофе, вжалась в пассажирское кресло. Она единственная выжила в том роковом полёте – помогло ещё и то, что берёзовая роща смягчила удар. Спасатели обнаружили женщину спустя два дня. В результате Лариса Владимировна попала в Книгу рекордов Гиннеса как человек, выживший после падения с максимальной высоты.

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