Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 сентября 2020: В Амурской области выздоровели 88% пациентов

Врачи бьются с напастью каждый день. Фото: AdobeStock

В Приамурье за прошедшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции, а с начала пандемии – 4078 случаев. Ситуация остается напряженной, хотя о второй волне COVID-19 в регионе не говорят и новые ограничение не вводят.

Однако есть и хорошие новости – 2665 амурчан выздоровели. Как отметили накануне в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в области поправились 88% людей с диагнозом «коронавирус».

Инфографика: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

По данным на 22 сентября, Приамурье находилось на втором месте в Дальневосточном федеральном округе по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19. Первое место занимает Чукотка, где с заразой справились 94% жителей.

Сейчас в Амурской области обследуют более тысячи человек, общавшихся с зараженными «ковидом». Они изолированы по месту жительства.